Clint Eastwood, sobre Estados Unidos: «Sinceramente, no es como Europa. Aquí no hay muchas formas de arte originales»

Si eres de los que te gusta el western, seguro que el actor Clint Eastwood te parece una de las figuras más importantes de este género. Un actor que apostó por el western cuando en la década de los 60 decidió hacer junto al realizador italiano Sergio Leone la famosa ‘trilogía del dólar’, compuesta por Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966). Clint Eastwood se convierte en esta película en un antihéroe conocido como ‘el hombre sin nombre’ y estas cintas se convierten en todo un éxito gracias a su interpretación y la inolvidable música de Ennio Morricone. El actor se convirtió con los años en una de las figuras más importantes del género con otras películas como La leyenda de la ciudad sin nombre (1969), Infierno de cobardes (1973), El jinete pálido (1985) o Sin perdón (1992).

Por eso no sorprenden estas declaraciones del actor sobre el western: «Me siento muy cercano al western. Sinceramente, Estados Unidos no es como Europa. Aquí no hay muchas formas de arte originales. La mayoría derivan de formas de arte europeas. Aparte del western, el jazz o el blues, eso es todo lo que es realmente original». El actor americano con esta frase reafirmó su predilección por el western y explicó las razones por las que tiene tanta importancia en su país. El actor, además, no se conformó solo por protagonizar estas películas, sino que también las dirigió y obtuvo un Óscar por su trabajo como director en Sin perdón.

Un defensor a muerte de los westerns

El actor Clint Eastwood nació en la localidad californiana de San Francisco, el 31 de mayo de 1930, con lo que ya ha cumplido los 96 años. Aunque el western ha sido su gran pasión, también ha trabajado durante su vida en otro tipo de películas como Mystic River (2003), Memorias de África (1985) y Cartas desde Iwo Jima (2006). Su primer papel relevante fue como secundario en el reparto de la serie de televisión Rawhide (1959-1965).

Anteriormente solo había conseguido papeles pequeños en producciones como Revenge of the Creature, ¡Tarántula!, Lady Godiva, Never Say Goodbye, Escapade in Japan y Francis in the Navy. Su gran oportunidad le llegó cuando a finales de 1963 un compañero de reparto de Eastwood en la serie Rawhide rechazó una oferta para protagonizar un western hispano-italiano titulado Por un puñado de dólares, que se iba a rodar en España y sería dirigido por Sergio Leone. Esta película se convirtió en todo un éxito y el personaje del hombre sin nombre que fumaba sin parar se convirtió en la escalera hacia la fama para Clint Eastwood.

Un ascenso a la fama fulgurante

En 1965 volvió a protagonizar la segunda parte de «La trilogía del dólar», La muerte tenía un precio, y en 1966 El bueno, el feo y el malo. Hay que tener en cuenta que en 1965 también rodó Las brujas con Dino De Laurentiis con Silvana Mangano, pero esta película no tuvo ningún éxito y su actuación obtuvo bastantes críticas. El actor empezó a sentirse cada vez más cómodo con su papel de antihéroe en los westerns.

En 1968 el actor interpreta a un Marshal que busca venganza tras ser ahorcado y dado por muerto en la cinta Cometieron dos errores. Esta película significó su salto a la producción ya que Eastwood fundó, su propia compañía Malpaso Productions. A partir de ese momento su interés por la dirección de sus películas fue poco a poco creciendo. Otra de las cintas con las que obtuvo bastante éxito como actor fue con El desafío de las águilas que estaba ambientada en guerra anglo-estadounidense del año 1968 y en la compartió protagonista con el gran Richard Burton.

En 1971 rodó otra de las películas que le cambió la vida: Harry, el sucio de Don Siegel. En ella interpreta a un rudo inspector de policía de Nueva York llamado Harry Callahan cuyo objetivo vital es detener a un asesino psicótico.

Por fin en 1973 dirigió su primer western Infierno de cobardes, en el que compartió cartel con Verna Bloom, Marianna Hill, Billy Curtis, Paul Brinegary Geoffrey Lewis. En actor interpretó el papel de un misterioso forastero que llega a una ciudad del oeste para proteger a sus habitantes de tres criminales que saldrán muy pronto de la cárcel. Aunque la película tuvo críticas positivas y negativas se convirtió en todo un éxito en la taquilla.

Además de este western, el actor protagonizó otros tres El fuera de la ley (1976), El jinete pálido (1985) y Sin perdón (1992), otra de sus obras maestras que obtuvo cuatro premios Óscar Mejor película, Mejor dirección para Clint Eastwood, Mejor actor de reparto para Gene Hackman y Mejor montaje para Joel Cox. Una película imprescindible para todos los amantes del western.