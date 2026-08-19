¿De qué vive Rocío Carrasco? Empresas, escasas apariciones televisivas y 30.000€ al año por el legado de su madre

Durante años, Rocío Carrasco fue uno de los rostros mejor pagados de Telecinco. Pero tras poner fin a su etapa en la cadena de Fuencarral, su presencia pública se redujo de forma notable y, con ella, también la información sobre sus fuentes de ingresos. Desde entonces, una pregunta se repite con frecuencia: ¿de qué vive actualmente la hija de Rocío Jurado? Para responderla, COOL ha analizado sus últimos proyectos profesionales, los derechos derivados del legado de la conocida como la más grande y la situación de las sociedades mercantiles que figuran a su nombre.

La herencia de Rocío Jurado: el patrimonio que le sigue generando ingresos

Uno de los principales activos de Rocío Carrasco es su condición de heredera universal de Rocío Jurado, un papel que asumió tras el fallecimiento de la artista en 2006. Gracias a ello, controla los derechos de explotación de su imagen, nombre y legado artístico, lo que le permite autorizar proyectos, exposiciones, documentales y otras iniciativas vinculadas a la figura de la cantante.

Uno de los ejemplos más conocidos es el Centro de Interpretación Rocío Jurado, inaugurado en Chipiona en 2022. Por la cesión del legado artístico, la hija de la cantante recibe un canon de 2.500€ mensuales, es decir, 30.000 al año, según ha explicado a COOL el portavoz de VOX Chipiona, Javier Díaz. Una cantidad que podría incrementarse próximamente, ya que el contrato está pendiente de renovación. «No se sabe qué canon va a pedir esta vez la heredera universal. Esperemos que no sea superior al actual porque, de ser así, el déficit sería todavía mayor», señalaba.

A esta fuente de ingresos se suman los nuevos proyectos audiovisuales centrados en la figura de Rocío Jurado. Recientemente, se ha estrenado el documental La más grande, que repasa la vida y la trayectoria de la intérprete de Como una ola. Al mismo tiempo, también se está grabando una biopic sobre la vida de la misma. Al ser la titular de los derechos de la imagen y del legado de la cantante, Rocío Carrasco debe autorizar este tipo de producciones, por lo que es probable que perciba una contraprestación económica por la cesión de los derechos. No obstante, las cantidades acordadas no se conocen.

El entramado empresarial de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco es administradora única y accionista al 100% de Promoción de Espectáculos Musicales S.L. Tal y como ha podido comprobar COOL en un reciente informe, es una sociedad que se constituyó en 1988 y que tiene un capital social de 19.710 €. Aunque sin duda, lo más relevante es que la última información financiera disponible corresponde a 2017, lo que evidencia una ausencia de cuentas recientes. Desde el 28 de noviembre de 2023 figura con la hoja registral cerrada, un dato que no necesariamente significa que se haya disuelto.

Por otro lado, en 2024, Rocío Carrasco lanzó su propia línea de cuidados faciales bajo el nombre RC Skincare. Se trataba de una gama de cosmética de alta tolerancia y formulación antiedad que, aunque al principio fue todo un éxito, lo cierto es que es un negocio del que Rocío no se ha vuelto a pronunciar. De hecho, a día de hoy, sus redes sociales suelen estar bastante inactivas, siendo su última publicación en julio de 2025. Aun así, sus productos siguen estando a la venta en espacios como Amazon.

De ‘prime time’ al silencio: sus escasas apariciones en televisión

Desde su salida de Mediaset, las apariciones televisivas de Rocío Carrasco han sido contadas. En este tiempo, ha participado como concursante en Bake Off: Famosos al horno y en Hasta el fin del mundo, además de acudir como invitada a programas como El cazador, La familia de la tele, Directo al grano o El sótano. Precisamente, fue en este último espacio donde concedió su entrevista más reciente junto a su íntima amiga Alba Carrillo, para promocionar el documental La más grande.

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Más allá de estas puntuales intervenciones, la hija de Rocío Jurado ha optado por mantener un perfil mucho más discreto y alejado de los focos. Aunque se desconoce cuánto ha percibido por cada una de estas colaboraciones, su escasa presencia en televisión invita a pensar que esta ya no constituye una de sus principales fuentes de ingresos. Una situación muy lejana a los contratos que llegó a firmar durante sus años de mayor exposición mediática.