El Museo de Rocío Jurado, en un «limbo legal» y pendiente del canon de Rocío Carrasco: «Entraría en déficit en 2027»

Cuatro años después de abrir sus puertas y convertirse en uno de los principales reclamos turísticos de Chipiona (Cádiz), el Museo de Rocío Jurado vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, el debate gira en torno al convenio que regula su funcionamiento y que, según denuncia VOX, mantiene el museo en un «limbo legal» que podría poner en riesgo su continuidad si no se regulariza pronto la situación.

El origen de la polémica se remonta al convenio firmado en 2020 entre el Ayuntamiento de Chipiona y la heredera universal de Rocío Jurado, el cual tenía una vigencia de cinco años. Tras su vencimiento, en abril de 2025, el Pleno aprobó una prórroga de un año mientras se negociaba un nuevo acuerdo. Sin embargo, VOX sostiene que esa prórroga ya ha caducado y critica que no se haya presentado aún el nuevo convenio. De hecho, solicitan que, antes de dar ese paso, es necesario activar un seguimiento encargado de evaluar el funcionamiento del museo para conocer realmente si es rentable para el Ayuntamiento continuar manteniéndolo abierto.

Para conocer mejor esta situación, COOL se ha puesto en contacto con Javier Díaz, portavoz de VOX Chipiona. «En abril de 2025, el gobierno se comprometió a que en menos de un año se llevaría a cabo un nuevo convenio. Pero ya estamos en julio», comenzaba a decir. Según sostenía, antes de dar ese paso se debería haber convocado la comisión de seguimiento prevista en el convenio para analizar la situación real del museo mediante informes técnicos, económicos y jurídicos.

Aunque asegura que el partido ha solicitado esa información al Ayuntamiento, al mismo tiempo afirma que no han obtenido respuesta. Aun así, con los datos y medios de los que dispone, VOX ha realizado una estimación de los ingresos y gastos del centro, la cual no sería muy esperanzadora. «Nuestra conclusión es que, a partir del próximo año, el museo empezaría a ser deficitario», sostiene Díaz.

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Partiendo de esa previsión, el mencionado se pregunta si el Ayuntamiento estará en condiciones de asumir los costes de su funcionamiento en caso de firmarse un nuevo convenio. «No se sabe qué canon va a pedir esta vez la heredera universal. Esperemos que no sea superior al actual porque, de ser así, el déficit sería todavía mayor», afirmaba, haciendo referencia a la cantidad económica que recibe anualmente Rocío Carrasco por dar su consentimiento para exponer las pertenencias de su madre. A pesar de ello, el político reconoce que el museo supone un importante atractivo turístico para Chipiona. «Entendemos que el Ayuntamiento puede asumir parte de ese riesgo por intentar mantener ese llamamiento turístico. Viene mucha gente a ver la ruta de Rocío Jurado. Pero la cuestión es hasta cuándo se puede sostener ese déficit en un Ayuntamiento que ha estado intervenido durante años por el Ministerio de Hacienda y que no puede exceder determinados límites de gasto», sentenciaba.

¿Qué falta en el Museo de Rocío Jurado?

Más allá del problema legal que existe con el convenio, VOX considera que el centro de interpretación también tiene varios puntos que necesitan una mejoría. Entre ellos destaca la falta de promoción. «Nosotros vemos una falta de promoción enorme. No tiene redes sociales y hoy en día, si no estás en las redes sociales, no existes. […] A lo mejor se deberían gastar un pelín más en invertir en publicidad», manifestaba.

A ello le suma la ausencia de una tienda de merchandising, una iniciativa que, a su juicio, habría permitido generar ingresos adicionales. «Cualquier centro de interpretación cuenta con un espacio donde los visitantes pueden adquirir un recuerdo. Aquí nunca llegó a ponerse en marcha una tienda de recuerdos, y serían ingresos extra que podía tener el museo y no los tiene tampoco», concluía.

Mientras se espera a que el Ayuntamiento aclare cuál es la situación actual del museo de Rocío Jurado, la incertidumbre sobre el futuro del centro vuelve a abrir un nuevo capítulo de polémica. Javier Díaz ha indicado que hay rumores de que Rocío Carrasco ha viajado hasta Chipiona— con motivo del rodaje de la biopic de la vida de La más grande— y que ha podido mantener reuniones con el equipo de Gobierno. Sin embargo, por ahora, son solo rumores, ya que no tienen constancia de que esto haya ocurrido y de que, de ser así, hayan tratado el tema de la renovación de convenio.