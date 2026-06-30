Quién es quién en el documental ‘La más grande’ de Rocío Jurado: desde Daniela Vega hasta Juan Pardo

Dos décadas después de su fallecimiento, el ruido mediático todavía asedia a la figura de Rocío Jurado. Porque más allá de su incuestionable trayectoria musical, la prensa rosa prácticamente ha absorbido su herencia cultural hasta el punto de que hoy, se habla más de las disputas internas del clan que del propio reconocimiento musical de una artista irrepetible con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Ahora, la arista chipionera vuelve a ser noticia por el reciente estreno del documental de Movistar Plus, La más grande. El primer episodio ya ha llegado a la plataforma propiedad de Telefónica y como no podía ser de otra forma, su irrupción no está exenta de polémica y controversia. Pero ¿quién es quién en esta pieza que repasa la vida y obra de la icónica folclórica española?

‘La más grande’: integrantes clave del documental

Según reza el argumento oficial, La más grande funciona como una radiografía de Rocío Jurado, no sólo como artista, dueña de una voz única, sino también como símbolo y espejo de la evolución de un país. Ella representó la imagen de folclórica clásica de la España de posguerra y después, se erigió como una mujer moderna, libre y reivindicativa.

Rocío Jurado : Por supuesto, el serial documental le da prioridad absoluta. Una vida profesional cargada de éxitos y sin duda, una de las grandes voces de la historia de España

: Por supuesto, el serial documental le da prioridad absoluta. Una vida profesional cargada de éxitos y sin duda, una de las grandes voces de la historia de España Daniela Vega : La actriz chilena es la encargada de poner voz, asumiendo el papel de narradora en primera persona y de algún modo, transcribir los pensamientos de la cantante.

: La actriz chilena es la encargada de poner voz, asumiendo el papel de narradora en primera persona y de algún modo, transcribir los pensamientos de la cantante. Rocio Carrasco : La hija de la artista ejerce como productora ejecutiva y es la responsable principal de la visión artística del proyecto junto a Marta Manzano, Emiliano García Pozo y Jorge Ortiz de Landázuri. Es responsable tanto de su propio testimonio como de aportar todo el archivo íntimo de su madre.

: La hija de la artista ejerce como productora ejecutiva y es la responsable principal de la visión artística del proyecto junto a Marta Manzano, Emiliano García Pozo y Jorge Ortiz de Landázuri. Es responsable tanto de su propio testimonio como de aportar todo el archivo íntimo de su madre. Manuel Alejandro: Fue el compositor clave de los grandes éxitos de Rocío Jurado. Su presencia aporta la perspectiva musical al documental.

Listado de capítulos y fecha de emisión

La más grande tendrá un total de cuatro episodios. Por el momento, Movistar Plus sólo ha emitido uno. Estas son las fechas de estreno de los capítulos restantes:

Acto 1: Ya disponible

Acto 2: 2 de julio

Acto 3: 9 de julio

Acto 4: 16 de julio

Los grandes ausentes