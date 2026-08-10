Paulina Rubio gana a Colate por su hijo: COOL ya puso sobre la mesa el escenario más extremo de su guerra

Paulina Rubio acaba de anotarse una importante victoria en la batalla judicial que mantiene desde hace años con Nicolás Vallejo-Nágera, Colate, por la custodia de su hijo en común, Andrea Nicolás. La justicia estadounidense habría decidido que el adolescente, de 15 años, continúe viviendo en Miami junto a su madre y, al menos por el momento, no pueda trasladarse a España para residir con su padre, que vive en Segovia. El fallo supone un nuevo y contundente capítulo en una guerra familiar que comenzó hace más de una década y que ha ido creciendo en intensidad hasta llegar a plantear incluso la posibilidad de que el menor terminara alejado de ambos progenitores e ingresado en un internado. Una resolución que da aire a la cantante mexicana y que supone un revés para las pretensiones de Colate, aunque el empresario no estaría dispuesto a dar la batalla por perdida y ya habría decidido recurrir.

La decisión se conocía este fin de semana y ha sido confirmada por la abogada de Paulina Rubio, Sandra Hoyos, después de varios meses de procedimiento y tres largas audiencias ante la Corte Familiar de Miami. El tribunal habría considerado que Andrea Nicolás debe continuar viviendo en Miami junto a su madre, cerrando así, al menos por el momento, la posibilidad de que el adolescente se traslade a España para residir con Colate. Tras conocerse la resolución, Hoyos aseguró que cerraba esta etapa con «profunda gratitud» y con la tranquilidad de haber defendido aquello que consideraban justo, confirmando así la victoria judicial de la cantante mexicana en uno de los capítulos más delicados de su prolongada batalla con el empresario.

El fallo pone así un punto y aparte a una historia familiar que lleva más de una década dando titulares y que comenzó tras la ruptura del matrimonio de Paulina Rubio y Colate. La pareja decidió poner fin a su relación en 2012 y formalizó su divorcio en 2014, cuatro años después del nacimiento de su único hijo en común. Desde entonces, la custodia, la residencia y la manutención de Andrea Nicolás se han convertido en el principal campo de batalla entre ambos, con demandas, procedimientos y acusaciones cruzadas que han mantenido abierta una disputa que parecía no tener final. Durante todo este tiempo, cada uno ha defendido que el entorno que podía ofrecer al adolescente era el más adecuado y la pugna terminó trasladándose de manera recurrente a los tribunales. Ahora, la justicia estadounidense se ha inclinado del lado de Paulina y ha decidido que el menor permanezca con ella en Miami.

Pero lo que hace especialmente relevante esta resolución es todo lo que ha ocurrido entre medias. Porque el procedimiento no se ha limitado a determinar si Andrea Nicolás debía vivir en Estados Unidos o en España. Las últimas audiencias pusieron sobre la mesa algunos de los episodios más delicados de la relación entre sus padres y llegaron a plantear un escenario extraordinario: que el adolescente pudiera acabar viviendo en un internado alejado tanto de Paulina Rubio como de Colate. La guardiana legal designada para velar exclusivamente por los intereses del menor llegó a describir como «muy tóxica» la relación de Andrea Nicolás con sus progenitores y recomendó que se contemplase esa posibilidad ante la intensidad del conflicto familiar.

COOL ya puso el foco en la medida más extrema del caso: un internado

Precisamente, COOL se adelantó a ese escenario hace unas semanas y consultó en exclusiva a un abogado especializado en Derecho de Familia para conocer hasta qué punto una medida tan llamativa podía llegar a ser jurídicamente posible. La respuesta del especialista ayudaba a entender qué estaba realmente en juego en el proceso y, sobre todo, desmontaba la idea de que la jueza tuviera que decidir simplemente entre «Paulina o Colate». «Lo primero que prevalece, lo que vale más que todo, es el bien del menor. Lo que sea más beneficioso para él, no para los padres», explicaba el abogado a este medio. En otras palabras, el tribunal no tenía que determinar quién de los dos progenitores había ganado la guerra mediática ni quién tenía más argumentos en sus enfrentamientos, sino cuál de las alternativas podía ofrecer a Andrea Nicolás mayor estabilidad emocional, educativa y familiar.

Y ahí es donde la posibilidad del internado adquiría todo su significado. No se trataba de castigar a ninguno de los padres, sino de buscar una tercera vía en caso de que el tribunal considerase que la convivencia con cualquiera de ellos podía resultar perjudicial para el adolescente. El abogado consultado por COOL explicaba que, si ambos entornos familiares fueran considerados problemáticos, la jueza tendría que valorar cuál de ellos resultaba menos perjudicial para el menor. «Si el ambiente del padre es muy raro o muy patológico y el de la madre también, el juez valorará cuál de ellos es el menos malo», señalaba el especialista. En ese contexto, un internado podía convertirse en una especie de solución neutral si se consideraba que era la opción que mejor protegía al adolescente. Una medida excepcional, pero jurídicamente imaginable cuando el conflicto entre los progenitores alcanza tal intensidad que termina afectando al hijo.

Otro de los elementos fundamentales del procedimiento era, precisamente, la voz del propio Andrea Nicolás. Con 15 años, el adolescente podía ser escuchado por la jueza y explicar cuáles eran sus preferencias respecto a su futuro, aunque eso no significaba que pudiera decidir por sí mismo dónde vivir. El abogado explicó a COOL que su opinión podía ser tenida en cuenta y valorada dentro del conjunto de pruebas, pero que nunca era vinculante. «Se tiene en cuenta, se valora, se considera, pero nunca es vinculante», apuntaba el especialista. La declaración del menor podía tener un peso importante si coincidía con otros informes y elementos del procedimiento, pero la última palabra seguía correspondiendo al tribunal.

Y precisamente la declaración de Andrea Nicolás parece haber jugado un papel importante en el desenlace. Según ha trascendido tras las declaraciones de Sandra Hoyos, la intervención del adolescente habría resultado especialmente perjudicial para las pretensiones de su padre. La justicia estadounidense ha terminado determinando que continúe viviendo en Miami con Paulina, pese a que Colate habría defendido durante el proceso su deseo de que el menor pudiese trasladarse a España. La resolución, por tanto, no solo afecta al lugar de residencia del adolescente, sino que supone un golpe para la estrategia que el empresario había mantenido durante los últimos meses en los tribunales.

Colate no tira la toalla y prepara su recurso

Colate no parece dispuesto a tirar la toalla y prepara ya un recurso contra la decisión. El empresario, aunque cansado después de tantos años de conflicto, se muestra tranquilo por la relación que mantiene con Andrea Nicolás y sostiene que el propio adolescente habría manifestado ante la jueza que quería vivir con él. La resolución llega después de que padre e hijo pasaran varias semanas juntos este verano en España, donde disfrutaron de alrededor de un mes recorriendo destinos como Pedraza y distintos puntos de la costa. Ahora, sin embargo, Andrea Nicolás deberá continuar viviendo en Miami junto a Paulina Rubio, al menos mientras la resolución siga vigente y se resuelve el recurso de Colate.