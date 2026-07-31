Paulina Rubio, acusada de morosa tras deber 4.000 dólares a un diseñador: «Es muy complicada»

Paulina Rubio vuelve a estar en el centro de todas las miradas. En esta ocasión, un diseñador de moda le ha acusado de morosa, asegurando que le debe 4.000 dólares por un exclusivo vestido que le confeccionó para su actuación en el Festival de Coachella el pasado mes de abril. Su nombre es Michael Costello y es, sin duda, uno de los modistas más populares entre las celebridades, habiendo trabajado para importantes figuras como Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer López, Céline Dion o el clan Kardashian. Tal y como ha explicado a través de su perfil oficial de Instagram, la artista solicitó sus servicios tan solo unos días antes del evento, por lo que todo su equipo se puso a trabajar sin descanso para conseguir tener la pieza a tiempo: un vestido plateado bordado en cristales, con drapeados y silueta mini.

Costello ha señalado que no era la primera vez que trabajaba para Paulina, pero en esta ocasión, quedó muy descontento con su actitud. «Mi costurera y yo condujimos más de una hora para tomarle las medidas. Esperamos más de tres horas y cuando ella viene para las medidas, no quiere ponerse el vestido, no tiene tiempo. […] Ella es muy complicada, muy difícil. Es muy pesado trabajar con ella», explicaba. Pero esto no fue todo. Negoció con la artista el pago de 4.000 dólares por el vestido y unas entradas para el festival de Coachella de cortesía, pero a día de hoy, no ha recibido ninguna de las dos cosas.

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«Lo más duro no es solo la factura impagada, sino saber cuánto corazón pusimos en este proyecto. Mi costurera y su madre trabajaron incansablemente a mi lado para asegurarse de que esta prenda estuviera terminada a tiempo. Yo me aseguré de que ellas cobraran porque creo que las personas que dedican su talento, su tiempo y su oficio merecen que se las cuide. Siempre respaldaré a mi equipo», expresaba.

El diseñador hacía hincapié en que no quería generar polémica ni buscar compasión, y que simplemente quería dar voz a algo que, por desgracia, ocurre en demasiadas ocasiones en la industria textil. «Diseñadores, patronistas, costureras, sastres y las innumerables personas que trabajan entre bastidores merecen el mismo respeto que cualquier otra persona involucrada en un proyecto. Cuando se acuerda un presupuesto y el trabajo se completa, pagar no debería ser algo opcional; simplemente debería hacerse. […] Si alguien entrega lo que prometió, merece recibir la compensación acordada», sentenciaba.

Por ahora, Paulina Rubio ha preferido no pronunciarse públicamente sobre esta polémica. Y es que, según varios medios, la intérprete se encuentra disfrutando de unas vacaciones en familia junto a sus dos hijos, nacidos fruto de su matrimonio con Colate Vallejo-Nágera.