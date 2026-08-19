Hace la compra en Mercadona y Carrefour y cuando ve la diferencia de precios sentencia: «No vuelvo»

El precio de la compra sigue subiendo en España, acumulando una subida de más del 40% en los últimos años. Esta situación obliga a los españoles a recortar más del 52% de los productos de su carro, afectando principalmente al consumo de alimentos frescos esenciales como el pescado y la carne.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y el Observatorio de Precios de la OCU, alimentos como los huevos han registrado subidas del 93%, la carne de vacuno y de porcino un 61% y un 42% respectivamente, así como el pescado, que ha subido casi un 50%.

Una usuaria de TikTok conocida como Mar, como muchos españoles, ha probado fortuna en diferentes supermercados con el fin de organizar una cesta de la compra saludable de la forma más económica posible. Como cliente habitual de la cadena de supermercados Mercadona, sus seguidores le recomendaron que la hiciese en Carrefour, otra cadena de supermercados, alegando que esta cadena contaba con muchos descuentos. Después de ver el ticket de la compra y comprobar el importe, dijo sin tapujos en su video publicado en redes sociales: «No vuelvo a Carrefour».

La cesta de la compra en España

El resultado de compras muy similares, respetando que en cada cadena de supermercados hay productos diferentes, fue dispar en cuanto a precios. Mar comentó que el mes anterior se gastó en Mercadona 271,43 euros y este mes en Carrefour se gastó la cantidad de 304 euros, sin contar los productos cárnicos que sí compraron el mes pasado en Mercadona, pero que este mes prefirió comprar en un mercado local. Sumando los productos de carnicería, ese mes se había gastado en llenar su nevera 364,32 euros.

«Casi 100 euros de diferencia» hay entre la compra de ambos meses, donde la autora del video remarcó que «es la compra más cara que hemos hecho hasta el momento». Recriminó, en un tono irónico, bizum a los que le dijeron que la compra en Carrefour le saldría más barato, más económico y de mejor calidad.