La psicología lo ha confirmado: los vídeos cortos de TikTok y YouTube están destruyendo la resiliencia mental de los niños y su capacidad para aceptar los fracasos

Los tradicionales dibujos animados están quedando poco a poco en el olvido por las nuevas generaciones. Las nuevas tecnologías han traído consigo nuevas formas de entretenimiento mucho más inmediatas que están suponiendo un problema para los más pequeños.

Un estudio de la Universidad del Sur de China ha analizado, entre adolescentes y niños, los hábitos de visualización de videos cortos. Los resultados de esta investigación reflejaron que el uso intensivo de videos supuso una pérdida de resiliencia en el cerebro de los sujetos estudiados. Los expertos dedujeron que este hecho se debía a que los videos de ritmo acelerado redujeron la percepción de futuro y su paciencia y, además, perjudicaron su capacidad de pensar a largo plazo.

Impacto de TikTok en el cerebro de los niños

El consumo prolongado de videos en formato shorts, como TikTok o YouTube, afecta directamente al desarrollo neurológico y psicológico de los niños. El funcionamiento de este formato de videos actúa como un estímulo nuevo en cada video que libera dopamina inmediata. Esta liberación genera que el cerebro del niño se acostumbre a recibir placer sin realizar ningún tipo de esfuerzo activo.

Esta costumbre hace muy difícil la concentración del niño en tareas de larga duración; es decir, las capacidades de lectura, estudio o meditación se ven afectadas, ya que no generan dopamina. Dejando a un lado el contenido de calidad y de educación que hay en las plataformas, que es mínimo, el formato fragmentado de videos impide procesar ideas complejas o seguir narrativas.

Este hábito provoca atrofia de la tolerancia a la frustración, erosión de la resiliencia, ansiedad por comparación social (vida de los influencers) y aburrimiento crónico fuera de la pantalla.

Efecto amnesia de TikTok

Al cabo de una hora sumergido en una de las plataformas, se vuelve una tarea muy costosa recordar 5 vídeos vistos durante la hora. Este efecto de amnesia se produce porque la memoria a corto plazo de satura de información y cada nuevo vídeo de 15 segundos borra la información del vídeo anterior antes del que cerebro pueda pricesarla.

Sólo en casos muy concretos y llamativos el cerebro es capaz de retener la información en la memoria a largo plazo. El gran enemigo de nuestra memoria es el scrolling, que induce un estado de trance hipnótico, donde el cerebro sólo está concentrado en la recompensa de dopamina del siguiente video y no retiene información del actual.