Ayuso acusa al Gobierno de montar «un festival de ideas sectarias» en Sol para solucionar «lo que no ha hecho en 8 años»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra la política de vivienda del Gobierno central, al que ha acusado de promover “un festival de ocurrencias” en la Puerta del Sol para intentar resolver un problema que, a su juicio, ha ignorado durante años. Lo ha hecho durante la inauguración del III Madrid Investment Forum, organizado por la agencia regional Invest in Madrid en Forbes House.

Según Ayuso, la situación de la vivienda “de manera súbita ha empezado a interesar al Gobierno después de todos estos años”. Sin embargo, ha sostenido que el Ejecutivo se limita a lanzar iniciativas improvisadas “para intentar solucionar lo que no ha hecho en todo este tiempo”.

La dirigente madrileña ha ido más allá y ha denunciado las divisiones internas en el Consejo de Ministros. “Hemos visto a un Gobierno contra el Gobierno”, ha señalado, antes de recordar que el día anterior se pudo ver “a la vicepresidenta atacando a su Gobierno”.

Propuestas sectarias

En su intervención, Ayuso ha calificado de “cuanto menos sectarias” y “profundamente ideológicas” algunas de las medidas planteadas en materia de vivienda. Entre ellas ha citado la posibilidad de expropiar inmuebles o que un inquilino pueda permanecer en la vivienda que ocupa si alcanza una determinada edad.

Frente a estas iniciativas, la presidenta ha defendido el modelo de la Comunidad de Madrid, una región donde, según ha subrayado, se defienden “el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad y el Estado de Derecho”.

Ayuso también ha aprovechado su intervención para mostrar su rechazo al escenario instalado en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. “Nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo en un escenario que hace polvo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños”, ha afirmado.

A su juicio, esta situación altera además “la normalidad” de un espacio emblemático de la capital, que ha definido como un lugar atractivo “para el turismo, para los vecinos y para todos”.

Madrid como motor económico

Las críticas de Ayuso al Gobierno central se han producido en el mismo acto en el que la presidenta ha avanzado los datos de la Contabilidad Regional del segundo trimestre de 2026. Según estas cifras, la economía madrileña creció un 3% en el último año, cuatro décimas por encima del conjunto de España (2,6%) y tres veces más que la zona euro (1%).

En términos trimestrales, el PIB regional avanzó un 0,8%, una décima más que la media nacional y el doble que los países de la Unión Europea, donde la economía subió un 0,4%. “Somos motor de este país y eso para nosotros es un gran orgullo y una gran responsabilidad”, ha enfatizado Ayuso.

La demanda regional aumentó un 3,5% interanual, con un alza del 2,9% en el gasto de los hogares y del 5,6% en la formación bruta de capital, donde la inversión en vivienda creció un 5,3%. Por sectores, los Servicios avanzaron un 3,3%, la Construcción un 3,1% y la Industria un 1,5%.