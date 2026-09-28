Cuándo se juega el Premier Pádel Rotterdam P2: qué día empieza, cuadro, cruces, horario de los partidos y dónde ver por televisión gratis en directo

El calendario no se detiene y los mejores jugadores del planeta se reúnen en Holanda con este frenético y vibrante Premier Pádel Rotterdam P2 en el que veremos si se produce alguna sorpresa o, si por el contrario, el título lo pelean las dos duplas que están arrasando en este 2026. A continuación te explicamos las fechas, los horarios de cada ronda y cómo ver por televisión en directo y en vivo online este torneo.

Cuándo empieza el Premier Pádel Rotterdam P2

Los aficionados que siguen incondicionalmente el circuito de este deporte están deseando ver empezar este Premier Pádel Rotterdam P2 que comenzará oficialmente el martes 29 de septiembre con las primeras rondas eliminatorias después de que las clasificaciones arrancasen el domingo. El colofón final en el Ahoy Rotterdam será el domingo 4 de octubre, fecha en la que las parejas del cuadro masculino y femenino disputarán la gran final para ver quién se lleva el trofeo.

Cuadro del Premier Pádel Rotterdam P2

Como viene siendo habitual, las dos mejores parejas del mundo, como son la dupla Agustín Tapia y Arturo Coello y la de Alejandro Galán y Federico Chingotto están en lados opuestos del cuadro, así que sólo se pueden ver en la final. La primera pareja sí que podrían cruzarse en el camino de Martín di Nenno y Paquito Navarro, mientras que en el lado del otro tándem estarían Leandro Román Augsburger y Juan Lebrón.

Horarios de los partidos del Premier Pádel Rotterdam P2

Martes 29 de septiembre, primera ronda. Comienzan a las 18:30 horas.

Miércoles 30 de septiembre, primera ronda. Comienzan a las 12:00 horas.

Jueves 1 de octubre, octavos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Viernes 2 de octubre, cuartos de final. Comienzan a las 10:30 horas.

Sábado 3 de octubre, semifinales. Comienzan a las 12:00 horas.

Domingo 4 de octubre, final del Premier Pádel Rotterdam P2 2026. Comienzan a las 16:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel Rotterdam P2

Todos los amantes de este deporte van a poder ver el Premier Pádel Rotterdam P2 de la misma manera que han podido hacerlo durante todo el año. Las primeras rondas de este torneo se van a poder ver en streaming y en vivo online por el canal de YouTube de la organismo que controla el circuito. Por otro lado, a partir de cuartos de final Movistar+ y Red Bull TV son las opciones para ver por televisión en directo los choques más emocionantes de la competición.

Qué día es la final del Premier Pádel Rotterdam P2

Como ya hemos mencionado, el gran día del Premier Pádel Rotterdam P2 será el domingo 4 de octubre y todo el torneo se celebrará en el Ahoy Rotterdam de la ciudad holandesa. Al ser un P2, el dinero que se repartirá es menor, ya que el total asciende a 264.534 euros.

El calendario del Premier Pádel 2026