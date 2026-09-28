Liam Gallagher asegura que al City no le quitarán ningún título por sus trampas

El Manchester City se expone a una grave sanción en Inglaterra después de haber sido declarado culpable por presuntamente cometer más de 100 irregularidades financieras en el fútbol inglés entre 2009 y 2018. Liam Gallagher, el cantante de la banda Oasis y uno de los aficionados más famosos del equipo citizen, ha adelantado en las redes sociales que en el Etihad se preparan para recibir una sanción económica y una inhabilitación en el mercado de traspasos.

El pasado viernes desde Inglaterra se informó de una de las noticias más importantes de los últimos años en la Premier League: el Manchester City fue declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos que se le impusieron en 2023 por una serie de presuntas irregularidades financieras que habría producido entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Las acusaciones más importantes tienen que ver con proporcionar información financiera incorrecta, salarios ocultos, incumplir las normas del fair play financiero de la UEFA o violar los límites de pérdidas permitidas por la Premier League.

Ahora el Manchester City se expone a las multas más importantes de la historia de la competición, que pueden ir desde una sanción económica hasta la pérdida de todos los títulos conseguidos entre 2009 y 2018, pasando por un descenso de categoría que sería el castigo mayor que se le podría proporcionar por sus 114 irregularidades financieras. Incluso algunos medios británicos han especulado con que se le podría descender a la quinta división inglesa.

Liam Gallagher ‘adelanta’ la sanción al City

Liam Gallagher, cantante de la banda Oasis y uno de los aficionados citizens más ilustres, ha adelantado con un mensaje publicado en las redes sociales que el City no perderá ningún título y que todo se reducirá a una sanción económica, además de una inhabilitación en una ventana de fichajes.

«Acabo de ser informado por alguien en una posición muy, muy alta de que si perdemos nuestra apelación, lo cual no haremos, recibiremos una multa y una prohibición de traspasos y eso es todo. Así que todos vosotros, desesperados neuróticos, callaos de una vez», escribió el cantante en un mensaje publicado en las redes sociales, donde es asiduo a comentar las andanzas del Manchester City y ahora ha querido comentar esta importante noticia publicada el viernes por The Athletic.

Just been told by someone in a very very high position if we lose our appeal which we won’t we’ll be getting a FINE and TRANSFER BAN and that’s it so all you desperate neurotic SPUNKBUBBLES hush it up to ras MCFC LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 27, 2026

De momento, el City ha anunciado que, una vez se haga oficial por parte de las autoridades correspondientes, el club recurrirá la decisión, ya que se consideran inocentes. Khaldoon Al Mubarak, presidente y propietario del club, publicó una carta a sus aficionados en la que defendió la presunción de inocencia, dejó claro que al proceso aún le queda mucho y defendió que el club inglés actuó de forma correcta durante los años en los que se le acusa de haber incumplido las normas financieras del campeonato inglés y de la UEFA.

«Esto es lo que tengo que deciros: al proceso con la Premier League aún le queda mucho y nuestra confianza e intención en demostrar la inocencia del club es tan fuerte como al principio», dijo el dueño del club que también afirmó que: «Hay muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros para que entendáis por qué siento tanta confianza, pero la confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación en respetarlo significa que no puedo por el momento. Incluso esta carta ha tenido que pasar por muchos chequeos legales. Mientras que mucha gente ha saltado muy rápido a sacar sus propias conclusiones, nada ha cambiado. Nos enfrentamos a estos retos juntos y salimos de ellos. Hay mucha gente que quiere perjudicar al club y no les daremos esa oportunidad».