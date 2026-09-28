Alcaraz, el docente precoz de la Laver Cup: «Disfruto dando consejos; a veces parece que hablo mucho»

Casper Ruud había dejado escapar el primer set en el tie break ante Cerúndolo y se secaba el sudor en el banquillo cuando una silueta con melena se acercó por su espalda y le susurró al oído. «Intenta jugar algunos reveses paralelos, porque no es tan peligroso cuando juega la derecha desde ese lado», le aconsejó Carlos Alcaraz. También lo hacía entre pausas de los puntos. «Juega a su derecha», le indicaba.

Alcaraz también profundizó sobre aspectos técnicos del intercambio. Le sugirió variar el ritmo del juego. «Haz alguna dejada. Tienen que ser muy buenas, bien cerca de la red. Cuando sube a la red, no es su fuerte», señaló. Alcaraz no estaba empuñando la raqueta, pero sí lo hacía en su mente. Observaba la situación y rumiaba respuestas en su cabeza.

Aquello ocurrió durante el primer día de la Laver Cup y se extendió a las dos jornadas restantes. También ocurrió con Zverev. «Cuando tengas la pista abierta, juega cruzado y luego ve hacia adelante, haciéndote grande y agresivo. Debes sentirte fuerte. Lo estás haciendo genial, ¡vamos!», le decía Alcaraz al alemán, que echaba un trago mientras asentía con la cabeza.

La Laver Cup ofrece estas situaciones poco cotidianas, durante tres días se convierten en compañeros los mismos que el resto del año son rivales. En la Laver comparten todo. Objetivo, vestuario, estrategia y el banquillo presente a pie de pista. Es un torneo de alfombra roja en la grada y equipo, dinamismo y distensión en la cancha. Alcaraz se siente cómodo en el torneo y despliega su técnica en pista y lectura de los partidos en el banquillo.

Por eso atrae tanto la competición diseñada por Roger Federer, por eso Alcaraz la ha disputado este año en lugar de mimarse la muñeca. Y el torneo le viene como anillo al dedo al murciano, amigo de la diversión y el trabajo en equipo. Disfruta aconsejando a sus compañeros y empuñando la raqueta. El murciano es, a sus 23 años, uno de los veteranos pese a su juventud.

Especialmente en escenarios imponentes. «Disfruto dando consejos, a veces parece que hablo mucho y no sé si ayudo a mi compañero, pero doy lo mejor de mí mismo. Trato de decir las cosas que veo desde fuera de la pista. A veces puedes ver las cosas más claras. Me encanta eso. Me gusta dar mi opinión sobre cómo veo las cosas en la pista y ojalá poder ayudar con ello a mis compañeros», comentó Alcaraz, el docente precoz de la Laver Cup.