Europa se aferra a Alcaraz: ‘show’ en su victoria ante Fritz para empatar la Laver Cup

«Let’s go Carlos, let’s go». El O2 de Londres es un clamor. Por aquello de liderar a Europa en la batalla mundial contra el Resto del Mundo y por el espectáculo ofrecido con raqueta por Alcaraz. Destapó el tarro de las esencias para batir a Fritz y reenganchar (5-5) a Europa a la Laver Cup. Globos, dejadas, derechas ganadoras y un revés agresivo. Hasta que llegue el saque prelesión, bueno es el resto del repertorio. Rindió al estadounidense (6-3, 4-6, 7-6) tras una batalla que puso en pie a Londres.

Luces, cámara y acción. Esta Laver Cup es eso, champán; luces de neón y alfombra roja en la grada y equipo, dinamismo y distensión en la pista. Por eso atrae tanto la competición diseñada por Roger Federer, por eso Alcaraz la disputa en lugar de cuidarse físicamente. Y el torneo le viene como anillo al dedo al murciano, amigo de la diversión y el trabajo en equipo. Disfruta aconsejando a sus compañeros y empuñando la raqueta.

De primero, break, así para abrir boca. De segundo, un par de globos preciosos a los que Fritz responde con una sonrisa irónica, poco más puede espetar. Aguantar el temporal a ver si sale el sol. Hay rayos cuando Alcaraz va al saque. Sigue en búsqueda de su nivel prelesión y sus primeros servicios todavía no son tan beneficiosos. Más colocación que potencia. A eso se agarró Fritz para nivelar la rotura inicial y nivelar el partido. Mejores sensaciones para Alcaraz, pero tablas.