Tenis: Laver Cup 2026

Europa se aferra a Alcaraz: ‘show’ en su victoria ante Fritz para empatar la Laver Cup

El murciano rinde al estadounidense tras un partido lleno de espectáculo y alternativas

Europa empata con el Resto del Mundo a cinco puntos, el dobles inclinará la balanza antes de la última jornada

Alcaraz Laver Cup
Alcaraz celebra su victoria sobre Fritz en la Laver Cup. (Getty)

«Let’s go Carlos, let’s go». El O2 de Londres es un clamor. Por aquello de liderar a Europa en la batalla mundial contra el Resto del Mundo y por el espectáculo ofrecido con raqueta por Alcaraz. Destapó el tarro de las esencias para batir a Fritz y reenganchar (5-5) a Europa a la Laver Cup. Globos, dejadas, derechas ganadoras y un revés agresivo. Hasta que llegue el saque prelesión, bueno es el resto del repertorio. Rindió al estadounidense (6-3, 4-6, 7-6) tras una batalla que puso en pie a Londres.

Luces, cámara y acción. Esta Laver Cup es eso, champán; luces de neón y alfombra roja en la grada y equipo, dinamismo y distensión en la pista. Por eso atrae tanto la competición diseñada por Roger Federer, por eso Alcaraz la disputa en lugar de cuidarse físicamente. Y el torneo le viene como anillo al dedo al murciano, amigo de la diversión y el trabajo en equipo. Disfruta aconsejando a sus compañeros y empuñando la raqueta.

De primero, break, así para abrir boca. De segundo, un par de globos preciosos a los que Fritz responde con una sonrisa irónica, poco más puede espetar. Aguantar el temporal a ver si sale el sol. Hay rayos cuando Alcaraz va al saque. Sigue en búsqueda de su nivel prelesión y sus primeros servicios todavía no son tan beneficiosos. Más colocación que potencia. A eso se agarró Fritz para nivelar la rotura inicial y nivelar el partido. Mejores sensaciones para Alcaraz, pero tablas.

Lo último en Deportes

Últimas noticias