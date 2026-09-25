Alineación de España contra Inglaterra: Eric García hará de lateral derecho

Luis de la Fuente no hará experimentos en Wembley. España saldrá contra Inglaterra con un once reconocible y prácticamente de gala, manteniendo la columna vertebral que llevó a la Selección a conquistar el Mundial hace poco más de dos meses. El seleccionador quiere comenzar la Liga de Naciones con fuerza y apuesta por un equipo preparado para tener el balón y atacar a Inglaterra desde el primer minuto.

Unai Simón será el portero. La principal novedad aparece en el lateral derecho, donde Eric García ocupará la posición ante la ausencia de Pedro Porro. El jugador del Barcelona acompañará a Cubarsí y Laporte en una defensa que completará Marc Cucurella desde la izquierda. El papel de Eric será importante para equilibrar al equipo y permitir que Cucurella pueda tener mayor presencia ofensiva.

En el centro del campo tampoco habrá sorpresas. Rodri y Fabián formarán el doble pivote, una sociedad que ofrece control, físico y llegada. Por delante aparecerá Dani Olmo, encargado de moverse entre líneas y conectar con un ataque donde De la Fuente recupera su fórmula de máxima confianza.

Lamine Yamal partirá desde la derecha, Nico Williams desde la izquierda y Mikel Oyarzabal será la referencia ofensiva. Velocidad, desequilibrio y movilidad para intentar castigar a una Inglaterra que llega al encuentro condicionada por varias bajas importantes.

El escenario tampoco puede ser más especial. España juega su primer partido después de proclamarse campeona del mundo y estrenará en Wembley la camiseta con las dos estrellas sobre el escudo. Una noche cargada de simbolismo para comenzar una nueva etapa y comprobar si el hambre continúa intacta después de tocar el cielo.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España en el encuentro contra Inglaterra de la Liga de Naciones: Unai Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Oyarzabal.