El italiano Davide Massa pitará el Inglaterra – España de la Liga de Naciones

El italiano Davide Massa será el árbitro del Inglaterra – España. La UEFA ha designado al colegiado de la Serie A italiana, internacional desde hace 12 años y que no fue al Mundial, para el estreno de España como campeona del mundo. Los de Luis de la Fuente se enfundarán por primera vez la camiseta con las dos estrellas en el duelo del próximo sábado en el estadio de Wembley, en el duelo de la jornada uno de la Liga de Naciones.

El último partido continental dirigido por Davide Massa fue el Liverpool – Atlético de Madrid (2-1) de la UEFA Champions League el pasado 9 de septiembre. Además, cuenta con una amplia experiencia en partidos internacionales y pertenece a la categoría élite de árbitros de la UEFA. A sus 45 años ha dirigido encuentros de UEFA Champions League, Europa League, Supercopa y Copa de Italia, además de muchas otras competiciones. En el VAR estará el también italiano Marco di Bello.

El Inglaterra – España de este sábado, 26 de septiembre, en Wembley, no será el primer choque de UEFA Nations League que arbitre, pero sí supondrá una prueba de fuego para su carrera. Pues se trata del debut de los campeones del mundo en esta temporada, aunque ya ha arbitrado en una ocasión a la ‘Roja’, un amistoso ante Países Bajos en 2020 (1-1).

Los campeones del mundo llegan con el bloque que les llevó a alcanzar la gloria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado verano, a excepción de alguna cara nueva como Roberto, Josep Martínez, Fermín o el madridista Dean Huijsen. El resto de integrantes formaron parte del equipo que conquistó el mundo.