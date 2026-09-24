Zorío: «El valor actual de la parcela del Viejo Mestalla supera los 280 millones de euros»

El ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha denunciado que, al igual que ocurrió con el nuevo Mestalla, la operación de venta de la parcela del viejo Mestalla va a suponer una importante pérdida económica para el club: «El Valencia CF debería ingresar un mínimo de 280 millones de euros por una parcela premium que cuenta con una edificabilidad residencial y terciaria de 100.000 metros cuadrados. Según datos del Ministerio de la Vivienda, el precio del suelo urbano en Valencia capital, sólo en el último año, se encareció más de un 30%. En los últimos 7 años se ha duplicado, y estamos a la altura de los precios alcanzados en 2011».

El portavoz de Marea Valencianista recuerda que «hace 7 años, ADU Mediterráneo ofreció 140 millones de euros, el mismo precio que Javier Solís filtra que van a obtener ahora, cuando desde 2019 el precio del suelo en esta ciudad se ha duplicado. Algo huele mal en esta operación: Lim no suele perder ni a las canicas, y es raro que en las dos operaciones urbanísticas más importantes de la historia del Valencia CF, el club deje de ingresar 200 millones de euros».

Por ello, Miguel Zorío insta al Ministerio y a la Conselleria de Hacienda «que abran un expediente por posible fraude fiscal y administración desleal: vender un terreno por debajo del valor de referencia puede interpretarse como un indicio de fraude fiscal o de pagos ocultos aquí o en un paraíso fiscal. También insta a María José Catalá a que defienda los intereses de todos los valencianos, y no sólo los de Lim. El Ayuntamiento puede perder más de 50 millones de euros, sólo en el impuesto de plusvalía. Eso si que sería prevaricación, algo que ayer mismo dijo que nunca iba a hacer».