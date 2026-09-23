Eriksen deja el Wolfsburgo tres meses después de sufrir un nuevo colapso cardiaco

Christian Eriksen deja el Wolfsburgo. El jugador danés se ha desvinculado del club alemán cuando no se han cumplido ni cuatro meses desde que sufriera el último colapso cardiaco. El centrocampista se desplomó el pasado 7 de junio, en un amistoso de Dinamarca ante Ucrania, por un paro cardiaco y el desfibrilador que le fue instalado en 2021 se activó y le reanimó. Desde entonces, el futbolista no ha tenido actividad física, lo que le ha llevado a dejar el conjunto germano.

El futbolista pretende continuar su rehabilitación en su país, cerca de su familia, por lo que ha tomado la decisión de poner fin a la relación contractual que tenía con el Wolfsburgo. Tras el descenso del club el pasado curso a la Bundesliga 2, Eriksen tenía un año más de contrato, siendo una de las piezas que se consideraban fundamentales de cara al ascenso. Sin embargo, la propia entidad ha facilitado darle la carta de libertad, priorizando su recuperación y su estado físico.

El club ha anunciado la decisión en un comunicado en el que recogen palabras del futbolista. «Ahora mismo, lo más importante para mí es estar cerca de mi familia en Dinamarca. Mi etapa en Wolfsburgo estuvo marcada por muchos altibajos. Sé que el club está en buenas manos para regresar a la Bundesliga, y estoy convencido de que tiene un futuro prometedor», ha destacado.

«Quiero agradecer sinceramente a todos los que me apoyaron en el club y en Wolfsburgo. Fue un gran placer jugar para ustedes, y siempre recordaré con cariño esta época», refleja Eriksen.

Aunque la retirada aparece como una de las opciones que se baraja por parte del jugador, no parece que vaya a ser el camino escogido. A sus 34 años y tras dos paros cardiacos, Eriksen quiere recuperarse plenamente junto a su familia en Dinamarca, antes de decidir qué hacer. Lo cierto es que en los últimos meses no ha tenido apenas actividad física, sin llegar a entrar en la dinámica del grupo con el resto de sus compañeros.

Una vez tenga el alta médica, Eriksen podría regresar a los terrenos de juego, pudiendo jugar en prácticamente cualquier liga. Salvo la Serie A, el resto de grandes ligas europeas sí que permiten que los jugadores participen si tienen un marcapasos implantado, como en el caso del danés. Tanto en Europa, como en Estados Unidos o Arabia y Qatar podría jugar, siempre que cuente con el visto bueno de los médicos y supere las pruebas pertinentes.