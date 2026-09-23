TWELVE equipará a Leyendas España

Leyendas España, selección compuesta por jugadores internacionales que han jugado en la selección absoluta, presentarán este jueves en Madrid su propia marca de ropa deportiva, denominada TWELVE, en colaboración con Smartmen, compañía especializada en diseño, desarrollo y fabricación de productos textiles.

La puesta en escena será a las 11 horas en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, y contará con ex internacionales como Salva Ballesta, José Antonio Camacho, Adelardo Rodríguez, Patxi Salinas, Manolo Sánchez Delgado, Mista, Nolito, Catanha, Ricardo, Alfonso Pérez Muñoz Luis Milla o García Calvo, entre otros.

TWELVE vestirá a los futbolistas de Leyendas España y estará presente en los partidos, actos institucionales, acciones sociales, encuentros con aficionados y diferentes iniciativas desarrolladas por la Asociación.

El nombre de la marca responde al concepto sobre el que se construye toda su identidad: la afición como jugador número doce. TWELVE representa a quienes acompañan a los futbolistas desde la grada, a quienes celebran sus triunfos, recuerdan sus partidos y mantienen viva la emoción y la historia del fútbol generación tras generación.

Su identidad visual incorpora además dos estrellas, en homenaje a los dos títulos mundiales conquistados por España en 2010 y 2026, como símbolo de una historia compartida entre futbolistas y aficionados.