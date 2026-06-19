‘Leyendas España’ desembarca en Cáceres por la ELA

Una extensa delegación de ‘Leyendas España’ integrada por más de 30 futbolistas internacionales, desembarca en Cáceres para disputar este sábado a las 21:00 horas en el estadio Príncipe Felipe un partido benéfico frente al Equipo ELA Extremadura.

El objetivo no es otro que recaudar fondos que se destinarán a los afectados por dicha enfermedad y que van a tener el privilegio de contar en Cáceres con la primera residencia de España con una planta dedicada al cuidado de estos enfermos.

Capdevila, Paco Jemez, Marcelino, Callejón, Diego Capel, Amavisca, Donato, Manolo, De la Red, Kiko Casilla, Ito, Curro Torres, Mista, Quique Estebaranz, Víctor o Salva Ballesta, entre otros, visitarán previamente el Hospital para dar visibilidad a la atención a los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El apoyo y patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento de Cáceres, respectivamente, han hecho posible esta iniciativa solidaria para la que se ha volcado toda Extremadura, aprovechando, además, que Cáceres ha sido elegida ciudad europea del deporte de 2026.

Las entradas para el partido tienen un precio de 10 euros para el público general y de 7 euros para los abonados al CP Cacereño, club que ha tenido un papel decisivo al facilitar sus instalaciones del Príncipe Felipe para desarrollar este encuentro solidario. Asimismo, el partido servirá de agradecimiento al internacional Juan Carlos Unzué, afectado por la enfermedad y cuyo impulso a esta iniciativa ha resultado decisivo.

Lo mismo sucede con la Confederación Española ConELA que preside José Jiménez Aroca, y que también apoyará la causa. «Firmo por un equipo muy humilde, pero muy comprometido: el de los pacientes de ELA». La frase es de Juan Carlos Unzué vinculando de esta forma su apoyo máximo a esta iniciativa donde el Equipo ELA Extremadura saltará con el número 25 a la espalda teniendo presente al guardameta por su absoluta implicación en la lucha y visibilidad de esta enfermedad.