Ceuta se moviliza tras la censura de Tebas y pide llenar su estadio de fútbol con banderas de España

En España sigue habiendo una ciudad invadida por miles de inmigrantes sin que el Gobierno de España dé, tres semanas después, una respuesta real para solucionar el problema y que sus habitantes vivan con normalidad. Es Ceuta, cuyo equipo de fútbol milita en la Segunda División. Como dijo su entrenador, José Juan Romero, da «vergüenza» y «pudor» hablar de fútbol con la situación tan dramática que se vive, pero si por algo sirve el fútbol es para unir a los aficionados y poder transmitir tu mensaje al resto de España.

Y eso es lo que quiere la hinchada de la AD Ceuta para el encuentro ante Las Palmas que se juega el próximo sábado, 22 de agosto. Es el primero en Ceuta de la temporada y también, tras la invasión, los aficionados caballas se han movilizado para llevar banderas de España al Alfonso Murube y así demostrarle a todo el mundo la españolidad (que no debería ni estar en duda) de la ciudad y hacer un llamamiento de solidaridad y apoyo del resto de España.

También lo hacen por indignación. La Liga de Tebas, a la que pertenece la AD Ceuta por militar en Segunda División, se ha negado a dar un apoyo real al conjunto ceutí. Ni se aplazó su partido ni, incluso a modo simbólico, se colocó un mensaje en las retransmisiones televisivas como sí se hizo en otras ocasiones como la Superliga (para ir en contra) o hasta con el Día de Europa.

Además, entre la afición de la AD Ceuta hay un cabreo considerable porque en la retransmisión de la Liga de Tebas del duelo ante el Andorra del pasado sábado. Hablan de «censura», toda vez que aficionados ceutíes se plantaron con una gran pancarta en la que se leía: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Hasta los jugadores del conjunto ceutí se hicieron foto con esa pancarta, pero la Liga lo obvió en numerosas ocasiones.

Banderas de España para ir al fútbol a Ceuta

Ante ello, la afición se ha movilizado por redes sociales para que todos los hinchas del conjunto norteafricano llenen el Alfonso Murube de banderas de España. Será así la mejor forma de reivindicar lo que es, la españolidad de Ceuta, además de que para la Liga de Tebas será imposible ocultar esa movilización.

El principal mensaje es ese: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Y lo explican: «Inundemos el Murube de banderas de España y de Ceuta, ya que la televisión quiso ocultar la pancarta». Es decir, los aficionados de la AD Ceuta señalan directamente a la Liga por no sacar esa pancarta.