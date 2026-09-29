Prohens busca fecha para celebrar el último Debate de Política General de la legislatura

En el entorno de Marga Prohens ya se han puesto a mirar el calendario con el motivo de buscar y encontrar la fecha del próximo Debate de Política General de Baleares de la presente legislatura. En 2025 este debate de confrontación de su proyecto con toda la oposición se celebró el 7 de octubre. Lo que ya se sabe es que este año se celebrará con el calendario más avanzado. Puede incluso que se traslade al mes de noviembre.

Según ha podido saber OKBALEARES, el famoso Debate del Estado de la Comunidad está descartado para la próxima semana y también para la siguiente, dado que a mediados de mes, Marga Prohens tiene previsto trasladarse a Bruselas para reunirse con la comisaria europea para el Mediaterráneo. Dubravka Suica. A partir de ahí, el calendario está abierto aunque en el Consolat no parecen tener prisa para la celebración del debate.

La reunión de Prohens en Bruselas, segundo viaje para el mismo motivo, será para exponer el problema específico que supone en Baleares la cada vez mayor actividad de la ruta argelina que este año vuelve a arrojar cifras récord de llegada de inmigrantes ilegales en pateras al archipiélago.

La inmigración, por tanto, será uno de los temas principales del discurso de Prohens en el debate. Aún no se ha empezado a trabajar en él, pero junto a la inmigración no hay duda de que aparecerán la explosión demográfica que viven las islas, el problema del acceso a la vivienda, la financiación autonómica que Prohens rechaza según la plantea el Gobierno Central, el punto en el que se encuentra la negociación con Vox de los Presupuestos para 2027, y el turismo en el final de una temporada en que se prevé que Baleares supere los 20 millones de turistas en un año de medidas de contención. Prohens volverá a mostrar su rechazo a subir la ecotasa a los turistas.

Por otra parte, hay dos lemas que están asegurados en sus intervenciones de este próximo debate: «prioridad para la gente de aquí» y «lo dijimos, lo hemos hecho». El primero de ellos, el de la prioridadad de políticas como la vivienda para «la gent d’aquí», ya lo utilizó hasta en 14 ocasiones en el discurso del año pasado. Después, ha sido una constante en sus intervenciones parlamentarias durante el último año.

El último Debate de Política General de cada legislatura supone tradicionalmente el pistoletazo de salida a la campaña electoral que finalizará en las elecciones autonómicas del 23 de mayo de 2027.