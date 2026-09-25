Recado de Prohens al Gobierno de Sánchez: «La única política migratoria que le conozco es la de poner carpas»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha avanzado que en octubre tiene prevista una reunión con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a quien volverá a trasladar la problemática que sufre el archipiélago en materia migratoria.

Esta reunión, adelantada por Prohens para abordar diferentes cuestiones que afectan a las regiones mediterráneas, tendrá lugar aproximadamente un año después del encuentro con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en el que se reclamó la activación de Frontex en el archipiélago.

Según ha indicado, desde aquel momento no se ha cejado en el empeño de trasladar la cuestión a las instituciones europeas y se están agendando reuniones en Bruselas para seguir reclamando recursos para gestionar los flujos migratorios.

En esta línea, a preguntas de los medios tras la rueda de prensa del Consell de Govern, celebrado este viernes en la isla de Llatzeret (Menorca), ha reiterado que el Ejecutivo se siente «más abandonado que nunca» en materia de política migratoria después de que la visita de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, no incluyera un encuentro con el Ejecutivo autonómico.

«La única política migratoria que le conozco es la de colocar carpas», ha criticado Prohens sobre Cancela, a quien ha pedido que visite las instalaciones en los puertos «que iban a ser provisionales» y a los alcaldes de los pueblos a donde llegan las pateras.

El próximo 15 de octubre se cumplirá un año desde que el comisario europeo de Inmigración y Migraciones, Magnus Brunner, ofreció a Marga Prohens el despliegue de Frontex en Baleares tras los alarmantes datos de llegada de pateras a las Islas a través de la ruta argelina.

La única condición que puso Brunner fue que el Gobierno español debía solicitarlo. Un año después, Frontex sigue sin desplegarse en la región porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado el ofrecimiento de la Comisión Europea.