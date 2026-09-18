Prohens pasa revista a los casi 200 cargos de su Govern para que rindan cuentas de su gestión

Coincidiendo con la reanudación del curso parlamentario, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha aprovechado la primera quincena de septiembre para pasar revista a los casi 200 cargos del Ejecutivo autonómico que encabeza, para que todos y cada uno de ellos rindiesen cuentas en el Consolat de Mar de su gestión al frente de las competencias que tienen bajo su responsabilidad.

Bajo el epígrafe Taules de Govern y dos veces al año durante toda esta legislatura, Prohens sienta a la mesa a los consellers, directores generales, gerentes, asesores de sus 11 consejerías del Govern, además de a todos los directivos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, IB-Salut, así como a los integrantes de su gabinete en el Consolat, que han asistido a las 12 reuniones que durante estas semanas la presidenta ha presidido.

Doce reuniones en las que, programa electoral en mano, Marga Prohens ha examinado a todos sus altos cargos sobre la gestión de sus áreas y cumplimiento de los objetivos fijados en cada una de las sesiones anteriores que se han venido celebrando durante el presente mandato. «Sólo mediante esta rendición de cuentas semestral se ha podido llegar a estas alturas de la legislatura al cumplimiento del 95% del programa electoral», aseguran fuentes del entorno de Prohens, quien, insisten, ha hecho del «cumplimiento de la palabra dada» su principal divisa.

Además de evaluar la gestión y el cumplimiento de objetivos, la presidenta del Ejecutivo autonómico ha exigido a todos sus cargos más medidas de simplificación administrativa para eliminar burocracia innecesaria y seguir avanzando en el objetivo de hacer de la comunidad autónoma balear un territorio atractivo para la innovación y la inversión y la economía productiva y, no menos importante, para que sus ciudadanos dispongan de unos servicios públicos más cercanos, más accesibles y más humanos que den respuesta a sus demandas y necesidades reales.