Prohens encara el último curso político antes de 2027 con el reto de lograr mayoría absoluta

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, afronta el último curso político antes de las elecciones autonómicas, insulares y municipales de 2027 con la mirada puesta en conseguir una «mayoría de estabilidad», que a su juicio «está muy cerca», lo que le permitiría continuar al frente del Govern sin depender de otras formaciones.

Prohens ha trasladado este objetivo este lunes durante una rueda de prensa celebrada tras las jornadas parlamentarias del PP en el Centro de Convenciones Hipotels, en Playa de Palma. La dirigente popular ha defendido que su Ejecutivo llega a la recta final de la legislatura con más del 95% de su programa de gobierno cumplido o en marcha.

La presidenta ha señalado que las encuestas manejadas por distintas empresas apuntan actualmente a dos escenarios: la continuidad del PP al frente del Govern, aunque necesitando apoyos externos, o la posibilidad de alcanzar una mayoría que permita gobernar con mayor margen de maniobra.

No obstante, Prohens ha insistido en que «la única encuesta que vale» es la de las urnas y ha avanzado que su partido trabajará durante los próximos meses para ampliar la confianza de los ciudadanos.

El objetivo pasa, según ha explicado, por mantener el rumbo de la legislatura desde posiciones de “sentido común, moderación y centralidad”, aunque ha reconocido que todavía quedan asuntos pendientes y que el Govern continuará trabajando hasta el último día para afrontar los principales retos de Baleares.

En paralelo al inicio del nuevo curso político, Prohens ha presentado la campaña Dicho y hecho, una iniciativa con la que el PP pretende trasladar a los ciudadanos el balance de estos tres años de gobierno.

La campaña se desarrollará tanto en redes sociales como en los distintos municipios de Baleares y tendrá como eje la rendición de cuentas sobre los compromisos asumidos al inicio de la legislatura y las medidas que, según el partido, ya se han puesto en marcha.

Entre las actuaciones que ha destacado Prohens figuran la eliminación del Impuesto de Sucesiones, los incentivos fiscales vinculados a la compra de vivienda por parte de jóvenes, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la recuperación de la carrera profesional del personal sanitario y la ley de conciliación.

También ha situado entre los principales hitos del Ejecutivo la cuota cero para nuevos autónomos, la reducción de trámites administrativos y las medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible.

Con la campaña, el PP pretende convertir el balance de la gestión en uno de los principales argumentos de cara a los próximos meses, en un escenario en el que la vivienda, la presión sobre los servicios públicos y la gestión del modelo turístico seguirán marcando buena parte del debate político en Baleares.

La legislatura entra así en su tramo decisivo, con Prohens reivindicando la gestión realizada y con el objetivo de transformar el actual escenario de apoyos parlamentarios en una mayoría suficiente para gobernar tras las elecciones de 2027.