Un chico de 16 años, en estado crítico tras estrellarse con su bicicleta contra un muro en Ibiza

Un joven de 16 años se encuentra en estado crítico en Ibiza después de sufrir un grave accidente con su bicicleta en Cala Llonga durante la madrugada de este domingo. El adolescente perdió el control mientras circulaba por la zona y acabó impactando violentamente contra un muro, quedando tendido en el suelo.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 1.50 horas de la madrugada, en el núcleo de Cala Llonga, en el término municipal de Santa Eulària. Por causas que todavía no han trascendido, el menor perdió el control de la bicicleta y sufrió el fuerte impacto.

La situación se complicó rápidamente después del accidente. El joven sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios de emergencia. El aviso movilizó a los equipos del SAMU 061, que se desplazaron hasta el lugar para intentar estabilizar al adolescente.

Hasta el punto del accidente acudieron una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico. Los sanitarios iniciaron las correspondientes maniobras de reanimación y estuvieron trabajando durante más de 20 minutos hasta conseguir recuperar al menor.

En los primeros momentos también intervinieron agentes de la Policía Local, que prestaron asistencia al joven mientras se esperaba la llegada de los equipos sanitarios.

Una vez que los profesionales del SAMU 061 consiguieron reanimarlo, el adolescente fue estabilizado y trasladado de urgencia a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza. El joven permanece ingresado en estado crítico como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron la pérdida de control de la bicicleta. Las circunstancias del accidente deberán ser aclaradas para determinar cómo se produjo el impacto contra el muro.

El suceso ha dejado una madrugada de máxima tensión en Cala Llonga, después de que un accidente que inicialmente parecía afectar únicamente al ciclista terminara provocando una situación de extrema gravedad debido a la parada cardiorrespiratoria que sufrió el menor.