Herido muy grave un paraguayo de 48 años en Ibiza tras incendiarse la chabola en la que vivía

Un hombre de origen paraguayo de 48 años se encuentra gravemente herido tras incendiarse la chabola en la que vivía, ubicada en el término municipal de Sant Josep, en Ibiza. El hombre ha tenido que se ingresado de urgencia en la UCI de Can Misses tras haber sufrido quemaduras graves por todo su cuerpo.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 07.10 horas de este domingo, cuando se ha recibido una llamada que alertaba de un fuego en una zona boscosa que habría afectado a más de 60 metros de masa forestal, según ha informado el SAMU 061. Las llamas han acabado alcanzando la construcción precaria en la que vivía la víctima.

Hasta allí se han desplazado dos ambulancias, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, que han logrado estabilizar al hombre para después trasladarle a la UCI del hospital ibicenco con pronóstico muy grave.