Misterio en aguas de Mallorca: aparece una vaca muerta flotando con una gaviota sobre el cadáver frente a la Playa de Palma

Una escena tan inesperada como desconcertante sorprendió a varios jóvenes de la barriada palmesana de Corea, en Camp Redó, cuando navegaban frente a la costa de Playa de Palma y s’Arenal de Llucmajor. Lo que inicialmente parecía ser algún tipo de objeto flotando en el agua terminó convirtiéndose en un hallazgo de lo más insólito: el cadáver de una vaca flotaba a la deriva en el mar.

Sobre el cuerpo del animal, además, había una gaviota posada sobre el cadáver, una imagen que añadió todavía más extrañeza a una situación ya de por sí poco habitual. Los jóvenes se encontraban navegando cuando observaron a cierta distancia algo que flotaba en la superficie. Debido a la distancia y al movimiento del mar, inicialmente no lograron identificar de qué se trataba. Fue al aproximarse cuando descubrieron que aquello que avanzaba lentamente entre las aguas era una vaca muerta flotando en el mar.

La presencia de la gaviota sobre el animal completaba una escena difícil de olvidar y que rápidamente despertó la curiosidad de los testigos. El hallazgo plantea numerosas preguntas. La principal es precisamente cómo pudo acabar una vaca en aguas de Playa de Palma.

No está claro si el animal cayó accidentalmente al mar desde algún punto de la costa, si fue arrastrado por el agua desde otra zona o si el cadáver pudo haber llegado hasta allí después de desplazarse a la deriva. Tampoco se conoce, a partir de las imágenes grabadas por los jóvenes, cuánto tiempo llevaba el animal en el agua.

Otra de las cuestiones que más llama la atención es cómo pudo un animal de estas dimensiones terminar flotando frente a una de las zonas costeras más conocidas y frecuentadas de Mallorca. La explicación puede estar relacionada con diferentes circunstancias, pero sin conocer el origen del animal o las circunstancias de su muerte, cualquier hipótesis sería, de momento, una mera especulación.

El hallazgo resulta especialmente llamativo por el lugar en el que fue descubierto. Playa de Palma y s’Arenal de Llucmajor constituyen una de las zonas costeras más conocidas de Mallorca y cuentan con una importante actividad marítima.

Encontrarse con una vaca flotando en el mar y una gaviota sobre su cuerpo es una imagen completamente fuera de lo habitual. Los jóvenes no dudaron en grabar la escena con sus teléfonos móviles para dejar constancia del curioso hallazgo.

Posteriormente, las imágenes fueron remitidas a OKBALEARES, donde han generado interés por las circunstancias que rodean la aparición del animal en nuestras redes sociales. El vídeo muestra el cuerpo del animal desplazándose sobre la superficie del agua mientras una gaviota permanece sobre él. La escena, además de sorprendente, ha abierto un interrogante que todavía no tiene respuesta: ¿de dónde salió la vaca?

Por ahora, los jóvenes que presenciaron el hallazgo únicamente pueden contar lo que vieron. No pudieron determinar el origen del animal ni las circunstancias por las que terminó en el mar.

Tampoco se puede establecer a partir de las imágenes si el animal llevaba mucho tiempo en el agua o si había sido arrastrado hasta esa zona por las corrientes marinas.

La presencia de la gaviota, mientras tanto, convirtió el extraño hallazgo en una escena todavía más llamativa. El ave permaneció sobre el cadáver del animal, protagonizando junto a la vaca una estampa que los jóvenes no dudaron en grabar.

El caso queda así rodeado de incógnitas. La aparición de una vaca muerta en aguas de Palma no es una situación habitual y plantea preguntas sobre su procedencia y sobre el recorrido que pudo realizar antes de ser localizada. ¿Pertenecía a alguna explotación ganadera de la isla? ¿Pudo caer accidentalmente al agua? ¿Fue arrastrada desde otro punto de Mallorca? ¿Llevaba horas o días a la deriva?

Una escena insólita que deja tras de sí un curioso misterio marítimo y una pregunta que continúa en el aire: ¿cómo llegó la vaca hasta allí?