El actor Harrison Ford cuenta ya con 84 años, pero por ahora no tiene ninguna intención de retirarse. El actor no solo se encuentra en buena forma física y no ha parado de cuidarse para poder seguir trabajando como actor. Harrison Ford ha trabajado en más de 70 películas y entre sus proyectos de futuro está seguir participando en la comedia Terapia sin filtro de Apple TV en la que interpreta al extraño y cortante doctor Paul Rhoades. Durante su carrera el actor Harrison Ford ha lanzado diversas reflexiones sobre la profesión de actor y la vida. Una de ellas nos ha resultado muy inspiradora es la siguiente: «Has vivido pero no has disfrutado de la vida. Si no disfrutas con lo que haces, tal vez tu existencia esté sesgada». Una frase realista con la que el actor quiso explicar su filosofía sobre la vida y el trabajo.

Con esta frase el actor Harrison Ford pretendía aconsejarle a sus seguidores que no solo hay que vivir, sino también disfrutar con la vida y con lo que se hace. Para el actor si esto no se logra, la existencia de una persona estará sesgada. Hay que tener en cuenta que Harrison Ford ha trabajado durante varias etapas de su vida como carpintero para mantener a su familia porque solo lograba pequeños papeles en el cine. Pero está claro que hasta que logró trabajar como actor y disfrutar con sus interpretaciones, no logró que su vida fuera plena.

Los primeros pasos de Harrison Ford en el mundo del cine

El actor nació en Chicago en 1942 y se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo del cine en 1962 cuando se apuntó a unas clases de interpretación de teatro. Como sabía que era difícil lograr su sueño en su ciudad natal, se marchó con su primera mujer a Hollywood con Mary Marquardt, su primera esposa.

Al principio solo conseguía pequeños papeles y para mantenerse tenía que trabajar de carpintero para mantener a su familia. Su suerte cambió cuando en 1972 George Lucas le propone interpretar el papel de Bob Falfa en la película American Graffiti.

Pero todavía el actor tenía que seguir trabajando de carpintero porque no podía mantener a su mujer y sus hijos. En 1976 de nuevo tuvo un golpe de suerte cuando fue elegido para el papel de Han Solo en La guerra de las galaxias. Tras este papel que le dio a conocer y le convirtió en una estrella siguió interpretando el papel de Han Solo en sus secuelas Una nueva esperanza, El Imperio contraataca, El retorno del Jedi y en El despertar de la Fuerza, la séptima entrega de la saga.

Las grandes oportunidades del actor

La segunda oportunidad que tuvo el actor fue cuando fue elegido para el papel del arqueólogo Indiana Jones en 1981 en la película En busca del arca perdida dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas. De nuevo la película se convirtió en una saga y el actor fue el protagonista de sus secuelas Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) e Indiana Jones y el dial del destino (2023).

En los años ochenta el actor ya se había consagrado como una gran estrella y no pararon de ofrecerle papeles interesantes. Otro de sus grandes papeles le llegó en 1982 cuando le ofrecieron el papel del detective del futuro Rick Deckard en la cinta futurista Blade Runner de Ridley Scott. En 2017 el actor volvió a interpretar este papel en la secuela Blade Runner 2049.

En 1985 cambió totalmente de registro fue elegido para interpretar el papel del detective John Book en la película Único testigo de Peter Weir. Más tarde, en 1993 sorprenderá a todos sus seguidores con su papel del doctor Richard Kimblee en la película El fugitivo de Andrew Davis.

También destaca en su carrera cinematográfica el papel de analista de la CIA Jack Ryan que se convierte en un héroe de acción en las películas Juegos de patriotas (1992) y Peligro inminente (1994).

Su última gran oportunidad fue el papel de James Marshall, el presidente de los Estados Unidos en la película de suspense Air Force One (1997) en la que compartió papel con los actores Gary Oldman y Glenn Close.

El actor Harrison Ford sigue en activo y quizás uno de los papeles por los que será recordado es el del doctor Paul Rhoades en la comedia Terapia sin filtro de Apple TV, ya que borda a este personaje. Un actor que lleva toda su vida disfrutando de su trabajo como actor y de haber elegido disfrutar de su vocación.