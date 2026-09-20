Ben, hijo del actor Harrison Ford: «Mi padre me preparaba este sándwich de queso a la plancha con pan integral, queso cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire»

El actor Harrison Ford se ha convertido para muchos en uno de los mejores de Hollywood. A sus 84 años sigue en activo y le hemos podido ver en ficciones en los últimos años como en las series 1923, la precuela de Yellowstone y Terapia sin filtro o en la película Capitán América: Brave New World. Aunque es bastante conocida su amplia trayectoria como actor en el mundo del cine en películas tan conocidas como las de las sagas de La guerra de las galaxias e Indiana Jones, su vida privada no es de dominio público. El actor Harrison Ford se ha casado en tres ocasiones, la última en 2010 con la también actriz Calista Flockhart, y con su primera esposa Mary Marquardt tuvo dos hijos, Benjamin y Willard. Ben Ford, su hijo mayor, es chef profesional y ha recordado en una entrevista para Mashed el plato que su padre le preparaba cuando era pequeño: «Me preparaba este sándwich de queso a la parrilla en pan integral con un cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire».

Ben Ford eligió en vez de la interpretación la gastronomía como profesión. Aunque durante años intentó triunfar como deportista en el béisbol, una lesión cambió por completo su destino y lo que comenzó como una forma para entretenerse durante la recuperación acabó convirtiéndose en una vocación. Ben Ford está en la actualidad considerado uno de los chefs más reconocidos de California y es el fundador de Ford’s Filling Station, un restaurante que tuvo bastante éxito en Los Ángeles por esta propuesta basada en la cocina americana contemporánea, los ingredientes de proximidad y una filosofía basada en la sostenibilidad.

Las habilidades culinarias del actor Harrison Ford

En la entrevista en Mashed el actor también explicó que las dotes culinarias de su padre han ido mejorando con el paso del tiempo. Hay que recordar que el actor Harrison Ford tuvo a su hijo Ben cuando era muy joven, con solo 23 años y su experiencia en la cocina se limitaba a su trabajo en un barco y en una pizzería en las que trabajó antes de convertirse en una gran estrella.

Ben Ford ha explicado en la entrevista cómo era exactamente ese plato especial que le hacía su padre: «Me preparaba un sándwich de queso a la plancha en pan integral con un queso cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire». Una combinación que poco se parecía al clásico grilled cheese americano ya que el actor, además del pan y el queso cheddar, incorporaba tomate y salsa Worcestershire. Estos dos ingredientes le daban un toque diferente a este sándwich tradicional.

El hijo de Harrison Ford también explicó que aunque es uno de los recuerdos de su infancia, no era el mejor plato de su padre. «Es lo más simple que solía prepararme. Este es mi plato de recuerdos al que vuelvo, no es su mejor plato». También comentó que las habilidades culinarias de Harrison Ford han mejorado con el tiempo y que cuando se encuentran juntos suelen preparar pollo a la parrilla.

El conocido Chef también explicó que intentó transmitir la receta del sándwich a sus propios hijos, pero que a ellos no les gusta el tomate, por lo que no ha logrado que se convierta en una tradición familiar. A pesar de esta decepción, afirmó en la entrevista que intentará dejar esta receta para la posteridad: «De todas formas, seguro que algún día lo incluiré en un libro de cocina».

La trayectoria de Ben Ford

Como ya hemos comentado el hijo del conocido actor sorprendió a todos con su restaurante Ford’s Filling Station que abrió en Los Ángeles y también por la publicación del libro Taming the Feast en 2014 centrado en la cocina al aire libre. Ben Ford defiende una gastronomía basada en técnicas tradicionales, productos menos valorados y un mayor vínculo con los agricultores.

En la entrevista de Mashed: «Tradicionalmente, siempre he sido una persona arriesgada. Incluso en este tipo de eventos, probablemente haya una diferencia. Probablemente, la diferencia entre yo y otros chefs radica en que, a lo largo de mi carrera, he cocinado de forma improvisada. Siempre he estado cambiando, evolucionando y explorando nuevas posibilidades. En eventos, suelo ir un poco más allá».

El actor Harrison Ford ha explicado en diversas ocasiones que cuida su estado físico gracias al deporte y con una alimentación sencilla y bastante disciplinada. Aunque siempre ha sido muy discreto con su vida privada ha explicado en diversas ocasiones que su alimentación está basada fundamentalmente en pollo, pescado y verduras a la parrilla.

Harrison Ford siempre ha intentado siempre mantener su vida privada lejos de los focos y la relación con su esposa y sus hijos nunca ha trascendido. De su hijo William solo se conoce que es un emprendedor que fundó Ludwig Clothing Company. Su hijo Ben se ha ganado su reputación como chef gracias a su trabajo constante y su propio talento y se ha convertido poco a poco en uno de los chefs más reconocidos de California.