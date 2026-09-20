Si el primer vestido de novia de Anna Padilla te sorprendió, espera a ver el segundo: lleva una mariposa

Anna Padilla tenía claro desde mucho antes de su boda con Mario Cristóbal que quería lucir dos vestidos de novia. Si el primero estaba pensado para uno de los momentos más importantes de la jornada, la ceremonia, el segundo llegó después para cambiar de registro y disfrutar de la celebración con un diseño más ligero, romántico y con mucho movimiento. La empresaria e influencer sorprendió durante la cena con una nueva propuesta nupcial firmada por Claudia Llagostera, una de las jóvenes diseñadoras españolas por las que había decidido apostar para su gran día.

Después de darse el ‘sí, quiero’ y de recibir las felicitaciones de sus familiares y amigos, Anna disfrutó del cóctel, acompañado de música en directo y de una puesta de sol especialmente señalada dentro de la celebración. Fue entonces cuando llegó el momento de abandonar su primer vestido y dar paso al segundo look. Un cambio pensado no solo para renovar su imagen, sino también para adaptarse a una parte de la boda en la que la novia quería sentirse cómoda, moverse con libertad y disfrutar al máximo de la fiesta.

El segundo vestido de Anna Padilla es un diseño realizado a medida por Claudia Llagostera y tiene un marcado aire romántico y boho que encaja con la personalidad de la novia. La pieza está confeccionada en tul sedoso bordado artesanalmente en algodón, colocado sobre una delicada base de satén. A esta combinación se suman diferentes godets de georgette de seda que aportan al conjunto ligereza, transparencia y, sobre todo, movimiento. Un efecto que se aprecia especialmente al caminar y que convierte al vestido en una pieza mucho más dinámica que el look elegido para la ceremonia.

La silueta está diseñada para realzar la figura de Anna sin recurrir a una estructura excesivamente rígida. El vestido presenta un escote recto en la parte delantera, acompañado de unos finos tirantes de tipo espagueti que aportan delicadeza al conjunto. En la parte posterior, la espalda se abre en forma de V, dejando protagonismo a la piel y reforzando ese carácter más relajado que buscaba la novia para la segunda parte de la celebración. El resultado es un diseño sofisticado, pero al mismo tiempo ligero y pensado para una noche de fiesta.

Uno de los elementos más llamativos del segundo look es, sin duda, la capa que nace del cuello. Realizada en el mismo georgette de seda, cae sobre la espalda y acompaña el movimiento del vestido, creando un efecto vaporoso y muy especial. La capa sustituye a otros elementos más tradicionales y aporta una dosis extra de teatralidad al conjunto sin restarle protagonismo a la silueta. Es, además, uno de esos detalles que cobran especial sentido cuando la novia comienza a caminar o a bailar, ya que el tejido se mueve con ella.

Pero si hay un detalle que convierte este segundo vestido en una pieza especialmente personal, ese es el pequeño bordado que esconde. Anna quiso que sus dos looks tuvieran un significado propio y que no fueran simplemente vestidos elegidos por estética. Por eso, sobre el diseño de Claudia Llagostera aparece una mariposa bordada a mano por Victoria, de By Luneville. Un pequeño motivo que se posa delicadamente sobre el vestido y que funciona como uno de los guiños más personales de todo el estilismo.

La elección de Claudia Llagostera tampoco fue casual. Anna había explicado que quería que sus dos vestidos fueran obra de diseñadoras españolas y que ambas fueran mujeres a las que admirase por su trayectoria. Para el primer look confió en Isabel Núñez, mientras que para el segundo eligió a Llagostera. Dos propuestas diferentes para dos momentos distintos de una misma boda, pero unidas por una misma intención: apostar por el talento nacional y por creadoras con las que pudiera construir un diseño que realmente sintiera suyo.

También el ‘beauty look’ se mantuvo fiel a esa filosofía. Para los dos vestidos, Anna confió en Sandro Nonna, responsable de su maquillaje y peluquería desde hace más de cinco años, junto a Lancôme y GHD. La novia apostó por una imagen natural, con un maquillaje discreto y un peinado elegante, dejando que fueran los vestidos y sus detalles los que asumieran buena parte del protagonismo.