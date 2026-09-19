Michael Caine, actor (93 años): “Sé como un pato. Tranquilo en la superficie, pero siempre remando con todas tus fuerzas por debajo”

El actor Michael Caine ya tiene 93 años y ha rodado aproximadamente unas 150 películas durante sus cinco décadas de carrera en el mundo del cine. Un actor intuitivo y elegante que nos ha sorprendido con sus actuaciones en películas como Alfie, El hombre que pudo reinar, Hannah y sus hermanas, La huella, El americano impasible o Harry Brown. El secreto de su éxito seguramente puede ser su gran talento, pero además la constancia y el esfuerzo. Según el actor él sigue uno de los consejos que le dio la directora de teatro Joan Littlewood: «Sé como un pato. Tranquilo en la superficie, pero siempre remando con todas tus fuerzas por debajo». Una frase que el conocido actor repitió en su libro de memorias Blowing the Bloody Doors Off en 2018, aunque añadió esta explicación: «En mi experiencia, nunca es todo natural y sin esfuerzo».

Michael Caine con esta reflexión intentó explicar que en la vida lo que uno quiere no se consigue sin esfuerzo. Para llegar a tener éxito hay que seguir la actitud de un pato, el cual parece desde fuera del agua que está tranquilo, pero debajo siempre está pataleando para conseguir lo que quiere. Una sabia reflexión que se puede aplicar en cualquier momento de la vida y que a muchos como el actor les ha ayudado a posicionarse como uno de los mejores actores de los últimos tiempos.

Los primeros pasos de Michael Caine en el cine

El actor británico Michael Caine nació en Londres el 14 de marzo de 1933 y con solo 22 años empezó a hacer audiciones para trabajar en el cine. Caine creció en el barrio obrero de Rotherhithe donde se habla con el acento cockney, el cual se considera vulgar en la ciudad.

El actor decidió dejar sus estudios a los 15 años y cuando volvió de la guerra de Corea, comenzó a trabajar como asistente de producción en un teatro. Cuando estaba trabajando en allí descubrió su vocación de actor y comenzó a actuar en papeles pequeños. Su primer papel de peso fue el de sustituto del actor Peter O’Toole y gracias a él tuvo la oportunidad de realizar una gira con la compañía.

Para interpretar el papel del teniente Gonville Bromhead, un oficial británico de clase alta en Zulú, su primera película como protagonista en 1964, tuvo que disimular este acento tan característico.

En la década de los sesenta la carrera del actor despegó y rodó las siguientes películas Alfie (1966), Funeral en Berlín (1966), El cerebro de un millón de dólares (1967), Ladrones de identidades (1968), Un trabajo en Italia (1969) y Mercenarios sin gloria (1969). El actor logró posicionarse por su estilo elegante en papeles de galán seductor.

Cinco décadas de éxito como actor

Los años sesenta fueron para Michael Caine una de sus mejores décadas como actor con películas como Asesino implacable (1971), Pulp (1972), La huella (1972), El hombre que pudo reinar (1975), Una inglesa romántica (1975), Ha llegado el águila (1976), Un puente lejano (1977), El enjambre (1978), California Suite (1978) y Más allá del Poseidón (1979).

En los años ochenta también participó en un gran número de películas como Vestida para matar (1980), La increíble mujer menguante (1981), Evasión o victoria (1981), Educando a Rita (1983), El cónsul honorario (1983), Lío en Río (1984), El cuarto protocolo (1987), Hannah y sus hermanas (1986), Un par de seductores (1988) y Sin pistas (1988), entre otras.

En los noventa el actor Michael Caine también mantuvo mucha actividad y participó en cintas como Qué asco de vida (1991), En tierra peligrosa (1994), El caso para un asesino (1995), El viento de la noche (1996), Sangre y vino (1996) o Pasiones rotas (1997). En 1999 se estrenó la película Las normas de la casa de la sidra (1999), que es una por las más se le recuerda.

En los 2000 el actor también tuvo bastante actividad, pero poco a poco fue espaciando sus intervenciones. Sus principales intervenciones han sido en El americano impasible (2002), El secreto de los hermanos McCann (2003), Quicksand (2003), Harry Brown (2009), Origen (2010), Viaje al centro de la Tierra 2 (2012), Interstellar (2014), Kingsman: Servicio secreto (2014) y El último cazador de brujas (2015), Dunkerque (2017) o Tenet (2020).

La última aparición del actor fue en 2023 en la película La gran escapada y fue justamente antes de anunciar su retirada del mundo del cine, aunque ya ha negociado su participación en la secuela de El último cazador de brujas junto a Vin Diesel.