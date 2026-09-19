La mejor planta que puedes poner en un jardín pequeño si quieres crear sensación de espacio y además perfumarlo a tope

El Trachelospermum jasminoides, conocido como jazmín estrella, falso jazmín o jazmín de leche, es una de las opciones más interesantes para quienes buscan una planta que aporte sensación de amplitud y perfume el exterior durante la primavera y el verano.

Su principal ventaja para un jardín pequeño está en su crecimiento vertical. En lugar de extenderse por toda la superficie del suelo, desarrolla tallos leñosos que pueden cubrir muros, vallas, pérgolas y celosías. De esta forma, permite aprovechar espacios que normalmente quedarían vacíos.

¿Por qué el falso jazmín crea sensación de espacio?

El efecto visual de esta trepadora depende de cómo se utilice. Una pared desnuda puede transmitir una sensación de límite y estrechez. Al cubrirla con vegetación, el jardín incorpora diferentes alturas, texturas y tonos verdes que suavizan ese cierre visual.

El jazmín estrella mantiene sus hojas durante todo el año. Presenta un follaje verde oscuro, brillante y de textura coriácea. En los meses fríos, algunas hojas pueden adquirir tonalidades rojizas o doradas, lo que añade interés ornamental incluso fuera de la época de floración.

Además, sus pequeñas flores blancas de cinco pétalos, con forma de estrella o hélice, aparecen agrupadas en ramilletes. Su aroma dulce e intenso constituye uno de sus principales atractivos, especialmente en patios, entradas y zonas de descanso.

¿Qué cuidados necesita esta planta?

El falso jazmín es una planta rústica que se adapta a distintas condiciones, aunque necesita una ubicación adecuada para desarrollarse con vigor. Según la ficha de cultivo de Plantamus, tolera temperaturas mínimas de hasta unos 10 grados bajo cero y prefiere el pleno sol para ofrecer una floración abundante. También puede crecer en semisombra, aunque producirá menos flores.

El suelo debe ser fértil, rico en materia orgánica y contar con un drenaje eficaz. El exceso de agua puede perjudicar sus raíces, por lo que conviene evitar los encharcamientos.

Respecto al riego, sus necesidades son moderadas. Por ello, es recomendable regar aproximadamente cada tres o cuatro días durante los periodos calurosos, siempre en función de la humedad del sustrato. En invierno, la frecuencia debe reducirse.

¿Cómo plantar el jazmín estrella en un patio pequeño?

El jazmín estrella no cuenta con zarcillos ni ventosas que le permitan adherirse por sí solo a una pared lisa. Por eso, necesita una estructura de apoyo, como una celosía, unos alambres o un soporte para trepadoras. Las ramas jóvenes deben sujetarse con ataduras flexibles que no dañen los tallos.

Durante el primer año suele crecer más despacio mientras desarrolla su sistema radicular. Una vez establecido, acelera su crecimiento y puede alcanzar varios metros de altura en condiciones favorables.

También se puede cultivar en maceta o jardinera, una alternativa especialmente útil en terrazas y patios pavimentados. El recipiente debe ofrecer suficiente volumen para las raíces y contar con agujeros de drenaje. La poda ligera a finales del invierno ayuda a mantener la forma y controlar las ramas que invaden zonas de paso.

Con una celosía bien colocada, riego ajustado y una exposición luminosa, el jazmín estrella puede convertirse en una solución práctica para un jardín pequeño.