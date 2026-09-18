Los jabalíes causan millones de euros de pérdidas económicas en Portugal y el gobierno quiere pagar a los cazadores por abatirlos

Los jabalíes son animales que suelen pesar entre 80 y 100 kilos en su edad adulta, pero más allá de eso causan un problema que el gobierno de Portugal ya no puede ignorar, pérdidas millonarias en la agricultura. El Ejecutivo luso ha puesto en marcha un plan piloto en 60 municipios que ofrece entre 50 y 70 euros a los clubes de caza por cada animal abatido que supere la media de capturas de años anteriores.

Las compensaciones se dividen según el sexo del ejemplar, 70 euros por cada hembra y 50 euros por cada macho, una diferencia pensada para frenar la reproducción de la especie, que puede tener hasta dos camadas al año.

El programa busca incrementar las capturas en al menos un 10% y se apoya en datos científicos del Centro de Estudios Ambientales y del Mar, que seleccionó las zonas con mayor densidad de jabalíes y peor impacto agrícola: el Alentejo, con sus grandes cultivos de cereales, y Trás-os-Montes y Beira Interior, donde municipios como Castro Daire han perdido más de 100 hectáreas de cultivo en una sola temporada.

Qué problemas causan los jabalíes en Portugal

La sobrepoblación de jabalíes provoca cuatro problemas principales que afectan a la economía, la seguridad vial, la salud pública y el equilibrio ambiental. El más severo es el económico: arrasan campos enteros de maíz, cereales, patatas y viñedos, desentierran raíces y pisotean la tierra hasta dejarla inservible, además de destrozar vallas y sistemas de riego que obligan a los agricultores a reparaciones constantes. Solo en el cultivo de maíz, las pérdidas ya alcanzan los 8 millones de euros anuales.

El segundo problema son los accidentes de tráfico. Los jabalíes se desplazan en piaras durante la noche y cruzan con frecuencia las carreteras; un ejemplar adulto puede superar los 80 o 100 kilos, lo que convierte cada colisión en un impacto grave tanto para el vehículo como para el conductor. Los accidentes provocados por fauna silvestre, con el jabalí a la cabeza, se han duplicado en la última década en las carreteras secundarias de Portugal y España.

El tercer riesgo es sanitario. Los jabalíes actúan como reservorio de patógenos transmisibles a animales domésticos y humanos, entre ellos la peste porcina africana, la mayor amenaza actual para la industria cárnica europea, capaz de obligar al sacrificio masivo de granjas enteras si el contagio llega al ganado porcino. También transmiten tuberculosis bovina al ganado vacuno y pueden portar triquinosis, leptospirosis o brucelosis.

El cuarto problema es la degradación ambiental: su hábito de hozar el suelo destruye nidos de aves como la perdiz, devora pequeños mamíferos y reptiles, y acelera la erosión al alterar la regeneración natural del bosque.

Cuáles son las reformas legales que prepara Portugal

Para complementar el incentivo económico, el gobierno portugués prepara diversas modificaciones en la ley de caza, centradas en reducir las distancias mínimas permitidas para cazar cerca de pueblos e instalaciones industriales, actualmente muy restrictivas en las zonas más conflictivas. La medida se alinea con estrategias similares de otros países europeos, orientadas a blindar la ganadería frente a la expansión de la peste porcina africana.

El plan, diseñado como un proyecto abierto, sigue ajustando su cobertura geográfica según la gravedad de los daños. Los 11 municipios de la Comunidad Intermunicipal del Médio Tejo, entre ellos Mação y Abrantes, ya han solicitado formalmente su inclusión, después de que las incursiones de jabalíes en cascos urbanos y los accidentes viales se hayan disparado en la región.