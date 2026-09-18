Cada vez más personas lo instalan detrás del sofá: esta nueva tendencia de diseño de interiores lo cambia todo

Si estás pensando en renovar tu comedor, o simplemente dar un aire nuevo a este espacio, entonces debes aplicar esta tendencia de diseño de interiores que cambia esta zona. Según el medio polonés Kobieta, basta con un mueble estrecho o un aparador bajo situado detrás del sofá para cambiar la percepción de este espacio en el que se pasan muchas horas.

Con este truco fácil, tendencia de diseño de interiores y muebles nuevos, introducimos un elemento decorativo, y sirve además como centro de control para los dispositivos electrónicos de casa. Esta tendencia —que cobra fuerza en las previsiones para 2026— se alinea con la filosofía del llamado almacenamiento invisible, que deja atrás el ruido visual y da funcionalidad sin comprometer la estética del interior.

La nueva tendencia de diseño de interiores lo cambia todo

Cuando entramos en casa a veces tenemos la sensación de caos y desorden. Esto se debe a cables por en medio, variedad de dispositivos, regletas desgastadas, enchufes por todos lados y cargadores en el sueño. Es posible poner orden fácilmente con la incorporación de un solo mueble.

Este medio da a conocer que podemos tener el comedor algo más ordenado con un simple gesto. Y es más fácil de lo que crees. Basta con colocar un mueble estrecho o un aparador bajo detrás del sofá. Hay que pensar que el sofá es el corazón del salón; a menudo se coloca en el centro o ligeramente separado de la pared para dar sensación de amplitud al espacio.

Y este pequeño hueco tras el respaldo se convierte en un punto de acumulación para todo tipo de aparatos eléctricos: routers, consolas, cargadores y lámparas. Cuantos más dispositivos haya, mayor será el enredo de cables y enchufes que es necesario ocultar. Y la casa es un caos de cables que además puede llegar a ser algo peligrosos cuando hay niños, adolescentes o bien si comemos cerca de tantos cables.

¿Qué es la contaminación visual?

Hablamos de cualquier elemento que perturba la visión de un espacio o rompe la estética del mismo. Según Leroy Merlin, este tipo de contaminación influye en cualquier espacio, ya sea al aire libre campo, playa, ciudad o en tu propia casa. Una habitación sobrecargada de cuadros, con figuras y elementos por cada rincón o con colores dispares, también se considera contaminación visual.

Esta situación puede llegar a afectar incluso a la salud de las personas provocando estrés, dolor de cabeza, baja productividad, desconcentración o mal humor, entre otros. Seguro que te ha sucedido alguna vez que al entrar en una casa te haya chocado la decoración o pienses: ¿Qué hace eso ahí?

La solución al desorden: la nueva tendencia de diseño de interiores

Con estos muebles prácticos conseguimos un desorden oculto que condiciona la percepción de todo el interior. Entre los errores más comunes figuran los cables excesivamente largos —que pueden generar un desorden visual desagradable incluso estando ocultos— y los muebles demasiado grandes, que saturan la composición.

Por esto y según los expertos de este medio, la funcionalidad también es clave: la zona de carga debe ser siempre fácilmente accesible, sin necesidad de mover el sofá.

Cómo reducir el desorden visual en casa

Eliminar superposiciones visuales

La experta Esther Torras comenta que las neveras o tableros son lugares maravillosos para notas, recordatorios y obras de arte de nuestros hijos. Tan maravillosos, que constantemente estamos agregando más. Al final tanto papeleo, notas, acaba descontrolándose, y superponemos cientos de cosas.

Plantas tristes

La experta aconseja que las plantas son las grandes potenciadoras de energía, aportan suavidad y oxígeno a una habitación y tienen un poder maravilloso sobre nosotros.⠀

De hecho, muchas veces son imprescindibles para dar el toque a cualquier proyecto de organización. Suavizan espacios rígidos y tristes, aportan un toque de vida, armonía, frescura y alegría a cualquier espacio: cocina, mesa de trabajo, baño, mesitas de noche, librerías, e incluso me sirven para esconder cables. Son las grandes aliadas en mis proyectos de organización, dan energía, oxigenan espacios, etc.⠀

Coloca bien los muebles

Para Habitat Inmobiliaria, es importante que exista una relación entre el tamaño de los espacios y los elementos que coloquemos en ellos para eliminar el ruido visual. Evita los muebles de gran tamaño en espacios reducidos y los muebles pequeños en espacios grandes. Debes ser capaz de rellenar los espacios de forma proporcional.

El arte de la ubicación

Debe existir una relación entre el tamaño del espacio y los elementos que vayamos a ubicar en él. Para los expertos de Leroy Merlin hay que eliminar los muebles grandes y pesados que saturen los espacios pequeños. De esta forma podrá conseguirse un espacio con armonía.

Opta por muebles prácticos y funcionales, que no ocupen mucho sitio y puedas reubicarlos en diferentes estancias en el caso que decidas redistribuir el espacio.