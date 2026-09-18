Basta con una hoja de papel en la maleta: cada vez más viajeros utilizan este método para proteger su equipaje

Preparar una maleta antes de viajar suele convertirse en un pequeño ejercicio de memoria para que no se nos olvide de nada. Desde la ropa a documentación, el cargador del móvil, el neceser, medicamentos, etc…Una lista que puede ser interminable y a los que debemos sumarle algo que ocupa poco espacio pero que puede ser clave si se nos pierde la maleta: una hoja de papel.

Se trata de un sencillo truco que está cogiendo cada vez más protagonismo en las redes, ya que puede marcar la diferencia en que nos encuentren si de repente al bajar del avión vemos que nuestra maleta se ha extraviado. Muchas veces nos empeñamos en que la maleta lleve una etiqueta con nuestros datos por fuera, pero ¿y si un simple papel dentro fuera más eficaz? Pues esto es lo que recomiendan los expertos y seguro que a partir de ahora no se te olvida meterlo.

Por qué deberías meter una hoja de papel dentro de la maleta

Lo único que has de hacer es coger un folio y escribes en él la información para que puedan localizarte. El portal especializado en derechos de los pasajeros Planeclaim, explica que es aconsejable usar una hoja blanca, de tamaño A4 o A5, y colocarla en un lugar claramente visible dentro de la maleta.

En ella tenemos que anotar nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico y de este modo, podremos conseguir que den con nosotros, en el caso de que la maleta se nos pierda durante el trayecto y por ejemplo la etiqueta de fuera se haya caído o se haya deteriorado. Puede que en el aeropuerto abran la maleta y con ello, al ver el papel podrán localizarnos.

Dónde hay que colocar la hoja

Esconder el papel debajo de toda la ropa no es una buena idea. El objetivo es que resulte fácil encontrarlo si la maleta extraviada tiene que ser abierta para buscar información sobre su dueño. Por eso, debe colocarse encima de la ropa y en una zona visible nada más abrir el equipaje. También puede introducirse en una funda transparente para evitar que se deteriore por la humedad o si se derrama algún producto del neceser.

Qué datos debes escribir en el papel

La información debe ser clara y permitir contactar con el viajero rápidamente. Entre los datos recomendados figuran como ya mencionamos, el nombre completo y un número de teléfono actualizado con el prefijo internacional. En un teléfono español, por ejemplo, conviene incluir el +34. También puede indicarse el correo, así como el alojamiento de destino y algún dato relacionado con el vuelo. Pero no es necesario llenar el papel de información personal. Cuanto más sencillo y legible sea, más fácil será utilizarlo para localizar al propietario. Tampoco conviene incluir datos especialmente sensibles, como información bancaria.

Qué hacer si la maleta no aparece

Este truco no sustituye los trámites que debe realizar un pasajero cuando su equipaje no llega a destino. Si la maleta facturada no aparece en la cinta, la incidencia debe comunicarse cuanto antes a la compañía aérea o en el mostrador correspondiente del aeropuerto. Normalmente habrá que completar el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), que deja constancia del problema y permite iniciar la búsqueda.

Cuando una maleta no puede identificarse por los medios habituales, su contenido puede aportar pistas para localizar al propietario. Es ahí donde cobra sentido haber dejado los datos dentro. En lugar de depender exclusivamente de lo que haya sobrevivido en el exterior, existe otra forma de relacionar el equipaje con el pasajero.

Las maletas extraviadas siguen siendo un problema

Los sistemas de seguimiento han mejorado mucho, pero las incidencias con el equipaje continúan produciéndose. Según datos recogidos por el portal alemán Cghio se sitúan en 6,3 por cada 1.000 pasajeros la tasa de equipajes gestionados incorrectamente en 2024, frente a los 6,9 registrados el año anterior. Muchas maletas consiguen ser localizadas y devueltas posteriormente. Sin embargo, descubrir al aterrizar que nuestro equipaje no aparece sigue siendo suficiente para complicar el comienzo de cualquier viaje.

Otros trucos para proteger el equipaje

La hoja puede acompañarse de otras precauciones sencillas. Una de ellas consiste en quitar las etiquetas y pegatinas de vuelos anteriores antes de volver a facturar la maleta. También es recomendable hacer una fotografía del exterior antes de entregarla, procurando que se aprecien el color, la forma y cualquier característica que permita reconocerla. Otra imagen del contenido puede resultar útil para documentar lo que llevábamos en caso de tener que realizar posteriormente una reclamación.

Por supuesto, se puede seguir utilizando una etiqueta exterior con los datos de contacto. La diferencia es que ya no será la única manera de averiguar quién es el propietario. Ésa es precisamente la ventaja de este método. No hace falta comprar ningún accesorio ni utilizar una aplicación. Basta con dedicar unos minutos antes de salir de casa, escribir nuestros datos y dejar una hoja de papel encima de la ropa. Puede que nunca llegue a hacer falta, pero si la identificación exterior desaparece durante el viaje, nota puede convertirse en una pista decisiva para recuperar la maleta.