Dos militares evacuados de Ceuta a Madrid por la gravedad de las lesiones tras un ataque de los invasores

Dos militares han tenido que ser evacuados de Ceuta a Madrid por la gravedad de las lesiones tras un ataque de los invasores. Han sido trasladados de urgencia al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde este jueves los ha visitado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pese a los numerosos ataques que los militares han sufrido de los ilegales durante estos 47 días desde la invasión de Ceuta, es la primera vez que han tenido que ser evacuados hasta el Gómez Ulla, el hospital de referencia.

El Ministerio ha publicado este jueves un mensaje en redes sociales transmitiendo su «apoyo» todos ellos. «Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta. Todo nuestro apoyo a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo», ha señalado en la red social X.

Desde el colectivo vienen denunciando que no les dejan defenderse en Ceuta, señalando que sólo se les permite llevar un fusil para cada cuatro, cinco o seis efectivos para el patrullaje en la ciudad autónoma frente a los más de 20.000 ilegales que permanecen en ella, cuando en el resto de España se les dota de uno de forma individual.

Concentración en Ceuta

Hartos de la situación sufrida, este miércoles por la tarde protagonizaron una concentración para exigir la inmediata consideración de agentes de la autoridad en esta misión en la ciudad autónoma, así como el reconocimiento urgente de la profesión de riesgo. La movilización fue convocada por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME).

Al no tener la consideración de agentes de la autoridad, se tienen que limitar a retener a los ilegales frente a actuaciones delictivas, pero no pueden detenerlos.

Los militares se sienten «impotentes» ante la limitación que sufren para garantizar la seguridad en las calles de Ceuta y también para defenderse ante los numerosos ataques que están sufriendo a manos de los ilegales, que cada vez actúan con más violencia. Ya hay efectivos con fractura de peroné y multitud de traumatismos por las agresiones de los invasores que deambulan por la ciudad.

«Los militares estamos totalmente desbordados, necesitamos refuerzos urgentes y órdenes contundentes y claras para poder realizar el trabajo que se nos han encomendado sin que estemos expuestos y maniatados frente a las agresiones», declaran indignados a OKDIARIO militares afectados.

En ampliación