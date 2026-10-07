Un ceutí atruena con el himno de España cada hora desde su balcón: «Quiero recordar que somos españoles»

El himno de España suena cada hora en pleno centro de Ceuta. No sale de un acto oficial ni de un desfile militar, sino de los altavoces instalados en el balcón de un vecino que ha decidido convertir su vivienda en un particular altavoz de españolidad. Desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde y, de nuevo, entre las cinco y las nueve de la noche, la melodía del himno retumba en la zona de la Plaza de los Reyes.

«Quiero recordar cada hora que somos españoles más que nadie y poner nuestro himno», explica este ceutí, que ha acompañado la iniciativa con banderas de España, banderas de Ceuta y grandes lonas colocadas en la fachada de su vivienda. Una estampa que, asegura, ha terminado convirtiéndose en algo habitual para quienes pasan por la zona.

El sistema está programado para que el himno suene una vez cada hora durante esos intervalos. El vecino ha ajustado además el horario para evitar que coincida con las campanadas de la iglesia de San Francisco, situada justo enfrente de su casa. «Lo retraso un par de minutos para que no se solape con las campanadas», explica.

La iniciativa ha tenido una respuesta que, según cuenta, le ha sorprendido. Personas que caminan por la plaza se detienen para escucharlo y algunos incluso se ponen firmes. «La gente lo está agradeciendo, cada día lo aplauden», relata. Para él, el objetivo no es únicamente hacer ruido, sino levantar el ánimo de una ciudad que, en su opinión, lleva meses viviendo una situación excepcional.

«Nos han roto la tranquilidad y la paz»

El vecino asegura que los últimos dos meses han afectado a su vida cotidiana y a la de muchos ceutíes. «Nos han roto la tranquilidad, la paz, le han cortado la libertad a todos los caballas de una manera terrible», afirma. Su iniciativa también tiene un componente de reivindicación frente a las instituciones. Precisamente debajo de su vivienda se encuentra la Delegación del Gobierno, algo que ha convertido el lugar desde el que hace sonar el himno en un escenario todavía más simbólico para él.

«Había que recordarle que somos España», sostiene al referirse al anterior delegado del Gobierno. Y añade, en una de sus críticas más contundentes al mismo Miguel Ángel Pérez Triano: «Dejó de ser caballa cuando permitió todo esto».

La idea del himno nació, además, de su propio trabajo. El protagonista se dedica a la electrónica y las telecomunicaciones y participa en el mantenimiento del reloj de la ciudad. Al comprobar que el propio sistema municipal incorpora sonidos y fragmentos musicales en determinados momentos, se planteó trasladar algo parecido a su vivienda.

Pero el proyecto no se quedará en los altavoces. El vecino prepara una pantalla gigante de seis metros de largo por dos de alto que pretende instalar en la terraza. La estructura ya está en preparación y su intención es tenerla lista antes de la próxima visita del Rey. En ella quiere combinar información cultural, meteorológica y de actualidad con contenidos destinados a los niños, además de información sobre la situación que atraviesa Ceuta. «Sobre todo quiero que sirva para lanzar información de la realidad que estamos teniendo en Ceuta», señala.

Mientras tanto, el himno seguirá sonando cada hora. Una melodía de apenas un minuto que, desde un balcón del centro de la ciudad, pretende recordar a quienes pasan por debajo un mensaje que su propietario resume así: «Aquí está el himno de España».