Una escena no ha pasado desapercibida durante el desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín de Ceuta. Mientras la Policía Nacional comenzaba a organizar la salida de los cientos de invasores que llevaban cerca de dos meses instalados en este enclave, los agentes preguntaban expresamente por los menores que se encontraban en el asentamiento para proceder a su traslado antes que el resto. Y justo en ese momento se produjo una llamativa escena: dos de los allí presentes sacaron máquinas de cortar el pelo y comenzaron a afeitar y recortar la barba a muchos de los allí presentes.

La secuencia fue visible durante el dispositivo desplegado para acabar con el asentamiento. Los agentes iban identificando a los ilegales que permanecían en la playa y preguntando dónde se encontraban los menores, que debían ser localizados y separados del resto para recibir un tratamiento diferente y prioritario durante el desalojo.

Fue entonces cuando dos de los inmigrantes comenzaron a utilizar máquinas para eliminarse la barba y recortarse el vello facial. La coincidencia temporal resulta, cuanto menos, llamativa: la Policía acababa de preguntar por los menores y, prácticamente a continuación, ambos comenzaron a cambiar la apariencia física de varios invasores para que parecieran más jóvenes.

Un desalojo con un amplio dispositivo policial

El operativo de este domingo ha movilizado a numerosos efectivos para poner fin a la situación que se había prolongado durante semanas en la playa del Trampolín. La Policía Nacional ha desplegado unidades para controlar el perímetro, identificar a los ocupantes y organizar su salida de la zona.

Durante las primeras horas de la mañana, los agentes comenzaron a avanzar por el asentamiento para desalojar progresivamente a los invasores que permanecían allí. Los ilegales aguardaban la llegada de los autobuses que debían trasladarlos fuera de la playa, mientras los policías organizaban el dispositivo y comprobaban quiénes se encontraban en el lugar.

La escena de las máquinas de afeitar se produjo precisamente en ese contexto, cuando la Policía estaba tratando de localizar a los menores. Una imagen más del singular desalojo del Trampolín, que pone punto final a casi dos meses de asentamiento en esta playa ceutí.