La playa del Trampolín de Ceuta vive este domingo sus últimas horas como asentamiento improvisado de invasores tras casi dos meses de ocupación. A la espera de que los autobuses habilitados procedan a trasladarlos, el ambiente se ha calentado por momentos con gritos, protestas y consignas entre los propios ocupantes. Los propios inmigrantes han aclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gritando su nombre: «¡Pedro, Pedro, Pedro!».

La escena ha dejado una imagen llamativa: mientras aguardaban la llegada de los autobuses que deben sacarles de la playa, varios de los invasores comenzaron a corear «No Marruecos, no Marruecos». Pero, entre los gritos, hubo una consigna que se repitió con especial intensidad: «¡Pedro, Pedro, Pedro!», en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los inmigrantes permanecían concentrados en la zona mientras se ultimaba el operativo para proceder al desalojo definitivo del asentamiento. La situación, aunque no llegó a convertirse en una reyerta, sí generó momentos de tensión y agitación entre los presentes, que aguardaban el momento de abandonar la playa.

Dos meses de asentamiento en plena playa

El Trampolín se había convertido durante las últimas semanas en uno de los principales puntos de concentración de invasores en Ceuta. Decenas de ilegales han permanecido instalados en este espacio durante cerca de dos meses, utilizando la playa como lugar de descanso y pernocta y generando una situación excepcional que había obligado a desplegar recursos policiales, sanitarios y asistenciales.

Durante este tiempo, Cruz Roja ha mantenido dispositivos de atención y reparto de alimentos, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que controlar la situación en una zona que, hasta ahora, se había convertido en un asentamiento permanente.

El desalojo llega después de semanas de permanencia en el lugar y se produce dentro del dispositivo puesto en marcha por las autoridades para acabar con el asentamiento. Los inmigrantes están siendo trasladados mediante autobuses a otros puntos de la ciudad, como el CATE de El Tarajal.

La escena refleja la tensión acumulada después de casi dos meses de asentamiento y pone el punto final a una situación que había convertido esta playa ceutí en uno de los símbolos de la invasión que atraviesa la ciudad autónoma.