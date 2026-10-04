Los ceutíes vuelven a salir a la calle por segunda vez en tres días: «Ceuta no es un CETI»

Los ceutíes han vuelto a salir a las calles con motivo de una nueva concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno. Decenas de ceutíes han expresado su disconformidad con la «nueva normalidad» de la ciudad debido a la invasión con miles de inmigrantes. «¡Ceuta no es CETI!», han denunciado.

El Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla ha sido el encargado de organizar la movilización. Exigen «derechos, seguridad y la recuperación de la normalidad» dos meses después de la entrada de más de 80.000 inmigrantes por la frontera de Marruecos.

«Nos están poniendo campamentos por todos lados y nos negamos a acostumbrarnos. Queremos que nos devuelvan nuestras vidas y que todos los inmigrantes que han entrado de manera ilegal vuelvan a Marruecos», han reivindicado a OKDIARIO.

La concentración ha transcurrido de forma pacífica y sin incidencias y ha reunido a decenas de personas bajo el lema Por la seguridad de las mujeres de Ceuta. Por los derechos de los niños. Por nuestros mayores y dependientes. ¡Exigimos normalidad! Los convocantes han reclamado medidas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la normalidad perdida por la invasión. Entre ellas que los niños puedan acudir al colegio, desplazarse con seguridad o pasear por la ciudad. La organización también ha dirigido sus reivindicaciones hacia las personas mayores y dependientes.

«Ceuta está abandonada después de 60 días. Estamos desesperados, queremos un decreto para que haya una expulsión inmediata. Tenemos un Gobierno que no nos apoya. Esto no es normalidad», denuncian. «Si el 29 de noviembre hay elecciones, el sanchismo tiene que acabar», añaden.

Concentración nocturna por Ceuta

Una segunda concentración se ha producido en Ceuta al grito de ¡los caballas nunca se rinden! La manifestación nocturna ha partido desde los Jardines de la Argentina hasta llegar a la Delegación del Gobierno.

Los manifestantes se han juntado con los asentados en el mini-Trampolín. Allí se ha leído un manifiesto en el que se ha agradecido el trabajo de los servicios públicos.