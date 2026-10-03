‘Mujeres Caballas’, el movimiento ciudadano que llevará a Madrid la protesta de Ceuta: «Nos han roto la vida»

‘Mujeres Caballas’ prepara su desembarco en Madrid para trasladar al corazón de España la situación que, según denuncian, atraviesa Ceuta desde hace dos meses. El movimiento ciudadano, formado por mujeres de distintos sectores profesionales e ideologías y que se define como «pacífico, sin siglas y totalmente apartidista», ha decidido dar un paso más y llevar sus reivindicaciones fuera de la ciudad autónoma.

Su objetivo es que la situación que viven los ceutíes no desaparezca de la agenda pública. «Nos han cambiado nuestra vida», explican durante una entrevista de este periódico en Ceuta, donde aseguran que la incertidumbre y la sensación de inseguridad han condicionado las rutinas de numerosas familias.

«Queremos compromisos y fechas concretas»

Mujeres Caballas reclama al Gobierno que concrete las medidas anunciadas y establezca plazos para recuperar la normalidad. Entre sus principales reivindicaciones sitúan el refuerzo de la frontera con más medios humanos y materiales, una modificación de la legislación de extranjería y la activación de mecanismos jurídicos europeos de retorno.

Las integrantes del movimiento consideran insuficiente hablar de una futura recuperación de la normalidad sin precisar cuándo llegará; por ello demandan «actuaciones, medidas y plazos concretos». La situación, explican, también está teniendo consecuencias en la vida cotidiana de las familias. Una de ellas relata que personas mayores que necesitan salir a caminar han reducido sus desplazamientos y que los padres han tenido que modificar la logística familiar para acompañar a sus hijos a actividades deportivas que se desarrollan fuera del centro urbano.

Preocupación por las mujeres y los menores

Otro de los asuntos trasladados durante la entrevista es la percepción de inseguridad entre las mujeres. ‘Mujeres Caballas’ asegura haber recibido testimonios sobre grabaciones realizadas en la vía pública y comportamientos que consideran intimidatorios o incómodos.

Las integrantes del movimiento sostienen que esta situación está modificando hábitos cotidianos y condicionando la forma en la que algunas mujeres y familias se desplazan por determinadas zonas de Ceuta, especialmente durante la noche.

Madrid, el 25 de octubre

La movilización tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre en Madrid a las 11:30. La marcha partirá de Atocha y recorrerá el entorno de Neptuno y la Carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza de las Cortes, donde está previsto que se instale el escenario y se dé lectura al manifiesto final.

El movimiento está trabajando además en la organización de autobuses desde Ceuta para facilitar el desplazamiento de ciudadanos. Según explican sus integrantes, el coste del viaje puede alcanzar los 100 euros por persona entre barco y autocar, por lo que están buscando colaboración de empresas para reducir el precio y facilitar la participación de más familias.

La organización ha señalado que también se ha habilitado una vía de colaboración económica a través de la Fundación Foro Siglo XXI para financiar los desplazamientos. Toda esta información se puede encontrar en su perfil de Instagram, @mujerescaballas.

‘Mujeres Caballas’ asegura, además, haber recibido muestras de apoyo desde distintos puntos de España y anima a los ciudadanos a acudir a Madrid. Además, ha lanzado una particular petición para visibilizar ese respaldo: colocar una bandera de Ceuta o de España en las ventanas. «Necesitamos saber que estáis con nosotros», reclaman desde el movimiento, que pretende convertir la movilización madrileña en un altavoz nacional para las demandas de los ceutíes.