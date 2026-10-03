España – República Checa, en directo hoy | A qué hora es y dónde ver por TV online el partido de la Liga de las Naciones

España se enfrenta a Chequia en la tercera jornada de la Liga de Naciones. El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre en casa del Oviedo, en el Estadio Carlos Tartiere. El partido comenzará a las 20:45 horas (19:45 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente llegan al choque sin conocer la derrota en el grupo C y con siete goles en la competición.

Las sensaciones son especialmente buenas y los resultados hablan por sí solos. La Roja sigue brillando después de conseguir su segunda estrella tras imponerse a Argentina en la final del Mundial. Respecto a los jugadores disponibles hay un cambio notable, ya que Carlos Espí se ha unido al equipo después de sustituir a Ferran Torres, que había sufrido molestias en su tobillo. Sin embargo, el jugador del Real Madrid tendrá que esperar para debutar, ya que no ha entrado en la convocatoria.

Los convocados de Luis de la Fuente para el España – Chequia

La baja de Pau Cubarsí es la novedad más destacada, aunque todo se debe a una medida de precaución para que el central esté en plenas condiciones para enfrentarse a Croacia. Estos son los convocados de Luis de la Fuente para el encuentro ante Chequia: Raya, Huijsen, Le Normand, Fresneda, Fran García, Merino, Víctor Muñoz, Fabián, Fermín, Olmo, Yeremy Pino, Marc Pubill, Martínez, Laporte, Baena, Rodrigo, Roberto, Zubimendi, Lamine Yamal, Pedir, Oyarzabal, Cucurella, Unai Simón.