España – República Checa, en directo hoy | A qué hora es y dónde ver por TV online el partido de la Liga de las Naciones
Los de Luis de la Fuente quieren mantener su racha invicta
Carlos Espí ha sustituido a Ferran Torres, pero no está convocado
De la Fuente pide más a España: «Hay que ser mejores»
España se enfrenta a Chequia en la tercera jornada de la Liga de Naciones. El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre en casa del Oviedo, en el Estadio Carlos Tartiere. El partido comenzará a las 20:45 horas (19:45 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente llegan al choque sin conocer la derrota en el grupo C y con siete goles en la competición.
Las sensaciones son especialmente buenas y los resultados hablan por sí solos. La Roja sigue brillando después de conseguir su segunda estrella tras imponerse a Argentina en la final del Mundial. Respecto a los jugadores disponibles hay un cambio notable, ya que Carlos Espí se ha unido al equipo después de sustituir a Ferran Torres, que había sufrido molestias en su tobillo. Sin embargo, el jugador del Real Madrid tendrá que esperar para debutar, ya que no ha entrado en la convocatoria.
Los convocados de Luis de la Fuente para el España – Chequia
La baja de Pau Cubarsí es la novedad más destacada, aunque todo se debe a una medida de precaución para que el central esté en plenas condiciones para enfrentarse a Croacia. Estos son los convocados de Luis de la Fuente para el encuentro ante Chequia: Raya, Huijsen, Le Normand, Fresneda, Fran García, Merino, Víctor Muñoz, Fabián, Fermín, Olmo, Yeremy Pino, Marc Pubill, Martínez, Laporte, Baena, Rodrigo, Roberto, Zubimendi, Lamine Yamal, Pedir, Oyarzabal, Cucurella, Unai Simón.
Alineación oficial de España para enfrentarse a Chequia
Estos son los titulares de Luis de la Fuente: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Roberto Fernández. Lea todos los detalles sobre el once inicial
¿Quién sustituirá a Cubarsí en defensa?
Luis de la Fuente le ha dado un respiro al central del Barcelona, que fue una de las figuras claves en el Mundial. Esto supone una gran oportunidad para Dean Huijsen, que podrá demostrar que merece un puesto en La Roja.
Los de Luis de la Fuente quieren mantener el pleno de victorias
España llega al choque tras imponer su dominio ofensivo. Frente a Inglaterra y Croacia no han tenido problemas para ver puerta, con un total de siete goles en dos partidos. Lamine Yamal está siendo el atacante más destacado con tres tantos en total.
¿Cómo quedó España en sus últimos enfrentamientos ante Chequia?
La Roja tiene una ventaja muy notable a nivel histórico, con cinco victorias, dos empates y ninguna derrota. El último encuentro fue en la Nations League 2022/23, donde España se impuso 2-0.