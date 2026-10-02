De la Fuente pide más a España: «Hay que ser mejores»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a España y República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo. El seleccionador afronta el tercer partido de esta ventana de cuatro encuentros contra la que es, a priori, la selección más débil del grupo. El combinado nacional ganó a Inglaterra en Wembley y a Croacia en Sevilla. El riojano tuvo un recuerdo para Julen Guerrero, que ha sufrido un infarto, y para Joaquín Caparrós, que lucha contra una leucemia.

Luis de la Fuente abrió la puerta a introducir cambios en el próximo partido de España y puso la salud de los futbolistas por delante de cualquier decisión. El seleccionador insistió en las dificultades que plantea un calendario con poco margen para recuperar y explicó que la disponibilidad de sus jugadores será determinante para elegir el once.

«El inconveniente que tiene este formato es que hay muy poco tiempo para recuperar. Ante esta situación siempre preferimos cuidar la salud del futbolista y que esté un jugador disponible para el siguiente partido, ya que hay tres días sólo», aseguró.

En ese contexto, De la Fuente no descartó novedades en ninguna demarcación. Tampoco en la portería, aunque reconoció que es una posición en la que suele mantener una mayor continuidad. «Cuando hablamos de rotaciones no es más que resumir una realidad: se elige a los mejores para ese partido en todas las demarcaciones. La portería se mantiene más regular, pero mañana en todas las posiciones puede haber cambios», explicó.

Lamine, pendiente de la decisión

Una de las incógnitas es la presencia de Lamine Yamal en el equipo inicial. De la Fuente recordó que ya gestionó sus minutos en el anterior encuentro y dejó abierta la decisión sobre un posible descanso del atacante del Barcelona.

«Intentaremos sacar al equipo que creamos más conveniente. Lamine jugó 60 minutos y no completó los 90 por estas circunstancias», comentó. El seleccionador destacó su importancia y su evolución, aunque insistió en que elegirá pensando en las necesidades del partido. «Todos le hemos visto más maduro cada día. Mañana veremos qué nos interesa, ya que hay que ganar», añadió.

De la Fuente también habló de la identidad futbolística y del papel de los jugadores para dar matices a una misma idea. Defendió que España dispone de alternativas para sorprender incluso a rivales que conocen su propuesta. «Tenemos muchos registros y no es fácil defendernos. Siempre hay que dejarse un as bajo la manga, no les he contado todo lo que sabía», señaló con humor.

La última victoria ya no cuenta

El técnico quiso evitar cualquier exceso de confianza y recordó que cada encuentro exige empezar de nuevo. «No hay partidos fáciles a este nivel. Hay que estar en perfectas condiciones y mañana es un rival muy difícil. Mañana daremos el último repaso al equipo rival. Lo que hemos hecho en el último partido no nos da para ganar este, hay que ser mejores», advirtió.

Preguntado por el nivel de los entrenadores españoles, vinculó su éxito al trabajo de formación y a la inversión en el desarrollo de los futbolistas. Una labor que considera fundamental para sostener el crecimiento del fútbol español.

Por último, prefirió no valorar lo sucedido con Cristiano Ronaldo y Portugal al no disponer de información suficiente. «No puedo opinar de ello porque no tengo conocimientos. Una vez que te sucede, cada situación es única. No puedo contestar sin conocer verdaderamente qué ha sucedido», concluyó.