Cucurella, sobre el Balón de Oro: «Me votaría a mí mismo»

Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el Carlos Tartiere de Oviedo a España y República Checa. El lateral izquierdo llega a este encuentro tras haber cuajado un grandísimo encuentro contra Croacia en el Sánchez Pizjuán. El lateral habló de todo, Balón de Oro, para dónde está nominado, incluido.

Marc Cucurella dejó una de las respuestas más desenfadadas de su rueda de prensa al hablar del Balón de Oro. El lateral del Real Madrid y de la selección española se tomó con humor la elección del ganador y evitó señalar a un favorito entre sus compañeros. «Si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo. Todos los candidatos son compañeros míos. Que gane el que le toque. Se lo dejo a los que votan. Algún regalito me va a caer por ser compañeros», bromeó.

Más allá del premio, Cucurella analizó las diferencias entre su rendimiento con España y el que está ofreciendo en el Real Madrid. El defensa explicó que la continuidad y el conocimiento del grupo le ayudan en la selección, mientras que en el conjunto blanco todavía está adaptándose a una nueva etapa. «En la selección llevo muchos partidos y el Real Madrid es nuevo para mí. Voy a poner lo mejor de mí y voy a trabajar duro para que la versión que se ve aquí sea la del Madrid», aseguró.

El lateral también respondió sobre su popularidad y los motivos por los que conecta con la gente. «Quizá por mi aspecto. También por lo personal. Pero muy contento por ello», comentó.

Tiempo para el nuevo Madrid

Cucurella reconoció que el comienzo de temporada del Real Madrid no ha cumplido las expectativas, aunque pidió perspectiva para valorar un proyecto que acaba de arrancar con un nuevo entrenador. Para explicar su postura, volvió a comparar la situación del club con la estabilidad que encuentra cuando se concentra con España.

«Todo es un proceso. En la Selección la base lleva muchos años juntos y el míster también. En el Madrid acabamos de empezar con un entrenador nuevo y es pronto para hablar. El inicio no ha sido el que todos esperábamos, pero todo es un proceso y veremos dónde llegamos», afirmó.

Por último, el internacional español destacó la presencia de jugadores madridistas en las selecciones y puso en valor el talento de la cantera blanca. «Está claro. El Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo y eso conlleva tener jugadores en las selecciones. En la cantera hay muy buenos jugadores y poco a poco a ver si van teniendo más protagonismo», señaló.