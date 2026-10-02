Un comentarista independentista de la Liga de Tebas se ríe de España: «1 de octubre, ni olvido ni perdón»

Jofre Mateu, ex jugador de fútbol y actualmente comentarista de la Liga de Tebas, ha demostrado su independentismo con un mensaje en el que reivindica el referéndum ilegal de secesión que se celebró el 1 de octubre de 2017. Con motivo del noveno aniversario de aquel esperpento, Mateu ha colocado en sus redes sociales un mensaje en el que saca todo su fervor independentista y, por tanto, contra España.

«1 de octubre. Ni olvido ni perdón», escribió en catalán el que fuera jugador de varios equipos en su etapa de futbolista profesional, canterano del Barcelona. Jofre Mateu es uno de los comentaristas estrella de la Segunda División en la Liga de Tebas. Por ejemplo, viene de hacer los comentarios en el Real Oviedo – Sporting de Gijón, uno de los mejores partidos de la temporada en Segunda, además de serlo también en otros encuentros.

Evidentemente, el mensaje de Jofre Mateu sólo representa a Jofre Mateu. No representa a la Liga. Pero el organismo presidido por Tebas ya sabe, sin ningún tipo de dudas, que tiene a un comentarista en su televisión que va contra España y ensalza el referéndum ilegal que los independentistas organizaron en 2017 y que supuso todo un desafío a España y al Estado de Derecho.

Eso es lo que ensalza Jofre Mateu, que fue futbolista del Mallorca, Levante, Espanyol, Real Murcia, Rayo Vallecano, Real Valladolid y Girona en España, mientras que se retiró en el Goa de la India, donde también militó en el Atlético de Kolkata.

Desde hace ya años es comentarista de la Segunda División en el canal de la Liga, que organiza los comentaristas y narradores de los partidos de la competición. Y tienen a un independentista declarado que va contra España y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hace unos años, Mateu se hizo también famoso por amenazar a José Luis Sánchez, periodista de El Chiringuito, por criticar la pancarta independentista del Camp Nou.