Emiratos Árabes, dueño del City, chantajea al Reino Unido: si la sanción es dura, reducirán su inversión allí

Las consecuencias de una posible sanción al Manchester City en el fútbol inglés escapan del plano deportivo. Emiratos Árabes Unidos, propietario de facto del club británico, amenaza con reducir su inversión en el Reino Unido si el Manchester City recibe un severo castigo por sus vulneraciones del control económico de la Premier League. Después de que una comisión independiente señalara como culpable al equipo citizen de cometer más de un centenar de irregularidades financieras entre 2009 y 2018, el club de Manchester apunta a ser sancionado.

La vinculación entre el Gobierno de Abu Dabi y el Manchester City es reconocida y pública. El propio club revela en la página web del City Group que un 83% del accionariado del club de la Premier League pertenece al fondo Newton Investment and Development LLC, propiedad del jeque Sheikh Mansour. El actual vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos ejerce como propietario mayoritario del City Group. Mansour pertenece a la familia gobernante del país asiático y adquirió el Manchester City en 2008.

Por tanto, las irregularidades económicas por las que la Premier League ha condenado al Manchester City se iniciaron meses después de que el jeque emiratí, a través del Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG), comprara el club. Durante una década, entre 2009 y 2018, el Manchester City infló sus cuentas con patrocinios inflados, por un valor superior a los 1.000 millones de euros.

Como parte de su estrategia de defensa, y para amortiguar un posible castigo severo, desde Inglaterra señalan que el Manchester City reconocerá que el dinero provenía de manera directa del Gobierno de Abu Dabi.

Emiratos no quiere manchar su reputación

La estrecha relación entre los Emiratos Árabes Unidos y el City Groupo, provoca que, en caso de que se produzca una sanción ejemplificante, la reputación del país asiático también quede mermada en Occidente. Por este motivo, el medio económico Bloomberg señala que desde Abu Dabi han advertido al Gobierno británico de las consecuencias de una posible sanción. La amenaza de Emiratos consiste en reducir sus «inversiones y compromisos a gran escala en el Reino Unido», según el citado medio.

El abanico de sanciones para el Manchester City por parte de la Premier League es amplio. La más leve sería una multa económica, un castigo irrelevante para el poderío económico de Abu Dabi. Las sanciones deportivas van desde una deducción de puntos -que sería considerable si se tienen en cuenta los precedentes de Everton y Nottingham Forest, hasta la retirada de puntos, el descenso o una posible expulsión del fútbol profesional británico.

Un castigo de este calado, que daría la vuelta al mundo, atacaría a la limpieza de la era dorada del Manchester City y, con ella, a la vinculación de Emiratos con el deporte.