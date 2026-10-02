El Manchester City presenta un recurso por los cargos de dopaje financiero e insiste en su inocencia

El Manchester City se defiende después de ser declarado culpable por incumplir 115 reglas financieras de la Premier League. El club ha estado envuelto en la polémica después de conocer la decisión de la Comisión de la liga inglesa, que sentenció su infracciones entre e 2009 y el 2018. Etihad, su principal patrocinador, le ha mostrado su apoyo al equipo. Además, el club ha emitido un comunicado para exponer su postura.

Los Sky Blues siguen contra las cuerdas, pero la reacción interna no se ha hecho esperar. Incluso Pep Guardiola le mandó un mensaje a toda la afición. El recurso del conjunto británico explica que tiene la capacidad de demostrar su inocencia con pruebas irrefutables.

Todavía no se conoce la versión completa del club, ya que ellos mismos aseguran que están muy limitados en lo que puedan decir hasta que concluyan todos los procedimientos. Por el momento, han señalado que durante ese periodo (2009-2018), consideraron que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League serían independientes, imparciales y justos. Sin embargo, a día de hoy lo ponen en duda.

El comunicado del Manchester City

El Manchester City Football Club confirma que a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre de 2026, el Club presentó su recurso de apelación exhaustivo contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League.

La postura firme del Club es que, por múltiples razones, la opinión contiene errores materiales evidentes, de derecho, de principio y de hecho, y no es segura.

El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso.

Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos.