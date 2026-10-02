Etihad sale en defensa del City: «La Premier no ha pedido nada en la investigación, falta transparencia»

Etihad ha sido la primera voz que sale en defensa del Manchester City, aunque su reacción no ha pillado a nadie por sorpresa. La compañía aérea, que pone nombre al estadio del club y a su camiseta, se ha revuelto por el escándalo de los patrocinios inflados y pone en duda la investigación de la Premier al no haberle requerido pruebas ni contratos.

«En ningún momento la Premier League se puso en contacto con Etihad ni colaboró con ella en el proceso relacionado con el dictamen de la Comisión. Por lo tanto, la Premier League nunca brindó a Etihad la oportunidad de estar representada, de aportar información relevante ni de garantizar la exactitud y la imparcialidad de la información en la que se basaron las conclusiones que ahora pueden interpretarse como algo que perjudica a la aerolínea», dijo la compañía en un comunicado.

El principal patrocinador histórico del Manchester City se siente perjudicado por la situación y dicen que han manchado su nombre. «Etihad está profundamente preocupada por la forma en que se ha comunicado públicamente este asunto. La falta de claridad y transparencia, junto con la divulgación selectiva de información, ha tenido consecuencias perjudiciales para Etihad», dijeron.

Pese a que el nombre de la compañía no aparece en ningún momento mencionado en la documentación, Etihad tiene claro que muchos de los mensajes van dirigidos contra ellos. «Rechazamos categóricamente cualquier hallazgo, conclusión o insinuación que sugiera que la aerolínea haya estado involucrada en algún momento en acuerdos comerciales indebidos», aseguron.

Finalmente, la compañía que es propiedad del gobierno de Abu Dhabi se mostró tajante sobre acciones futuras que deriven en un procedimiento judicial. «La Premier League debe asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de la forma en que se han presentado estas conclusiones», añadieron. El caso del Manchester City va para largo.