El Gobierno británico valora la expulsión del Manchester City de la Premier League: «Es increíblemente serio»

El Gobierno británico se ha pronunciado sobre la condena del Manchester City después de sus 115 irregularidades financieras. A raíz de uno de los mayores escándalos del fútbol inglés, la ministra de Deportes, Lisa Nandy, ha calificado en qué punto está la posibilidad de que el club celeste pueda acabar expulsado de la Premier League, a pesar de que defiende que aún «tienen derecho a apelar».

Desde la prensa, los clubes y millones de aficionados se han posicionado en contra del City, pidiendo un castigo severo. Aunque desde la directiva sostienen su inocencia ante la acusación, Nandy indicó la gravedad del asunto: «Es increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo, aunque el Manchester City tiene derecho a apelar».

Aunque la ministra es consciente de que, mientras siga abierto el procedimiento, no se puede atizar contra el City, el castigo al que se enfrentan puede ser el final del club: «No quiero adelantarme a ningún proceso de apelación. También tienen derecho a una audiencia justa. Pero sí puedo decir que la sanción máxima a la que se enfrentan es realmente muy grave», añadió.

El City niega todos los cargos y tiene hasta el viernes 2 de octubre para ejercer su derecho de apelación. El proceso de la Premier sigue en curso y aún faltan asuntos por investigar. El Manchester City recurrirá a todas las vías legales a su disposición y la representante del Gobierno aprovechó para exigir unas normas financieras más firmes para evitar un caso igual: «Creo que la cuestión más importante es cómo nos aseguramos de tener reglas claramente entendidas, que se respeten y se apliquen de manera consistente, y que podamos actuar con rapidez cuando se infrinjan», declaró en la BBC.