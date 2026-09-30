Vota en nuestra encuesta: ¿Qué generación de España es la mejor de la historia?

El nivel de la selección de Luis de la Fuente es descomunal. La victoria ante Inglaterra y Croacia demostró que el nivel de la actual generación de España está a la altura de las mejores de la historia. Un dominio que cuenta ya con Eurocopa y Mundial en el palmarés, dominando el juego y a todos los rivales que ha tenido al frente. Su hegemonía puso el nombre de España en el escalón más alto del planeta. Un equipo que ha hecho recordar la generación de 2010, otra que también impuso su estilo y que fue igual de ganador. Es por ello que cada vez es más intenso el debate: ¿Qué generación de España es la mejor de la historia? ¡Vota en nuestra encuesta!

La comparación tampoco se resuelve contando pases. Adelantar jugadores y acelerar las acciones obliga a cuidar las distancias, coordinar la presión y responder cuando se pierde el balón. Ahí aparece una de las exigencias del equipo de De la Fuente: atacar con muchos futbolistas y mantener una estructura que permita defender la siguiente jugada.

En 2010, España encontraba seguridad alargando sus posesiones. La generación actual puede buscarla recuperando pronto y obligando al contrario a retroceder. Son matices que explican la evolución de un equipo que sigue queriendo decidir dónde y a qué ritmo se juega.

Elegir cuál era mejor alimenta el debate, pero deja fuera lo más interesante. Del Bosque reunió a una generación que enseñó a España a ganar un Mundial. De la Fuente ha construido otra que ha encontrado su propio camino para repetirlo. La primera estrella llegó con una selección que hacía esperar al rival. La segunda pertenece a un equipo capaz de moverlo y acelerar cuando aparece el espacio.